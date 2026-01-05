Stadlober: „Mega! Das hätte ich mir nie gedacht“

„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich als Distanzspezialistin bei der Tour einmal auf dem Podium stehen kann“, sagte Stadlober auf der Rückreise. Die 32-Jährige hatte sich wegen der Sprintlastigkeit der Tour mit vielen Bonussekunden für die schnellkräftigen Athletinnen als Ausdauerläuferin mit geringem Spurtvermögen wenig ausgerechnet. Es sei dann aber zum Glück ganz anders gekommen. „Ich habe vor der Tour geschimpft, aber ich hatte eine perfekte Woche, dreimal bei der Siegerehrung dabei zu sein, das ist schon mega.“