Neun Minuten flotter in Wien, aber mehr alte Züge

Für Erstaunen sorgt jetzt allerdings auch eine Ankündigung der privaten Westbahn, die ab März 2026 fünfmal täglich auf der Koralmbahn unterwegs sein wird. Sie braucht laut eigenen Angaben ebenfalls nur 41 Minuten – und das trotz Zwischenhalts in Kühnsdorf beim Klopeiner See. Anfang des Sommers ging auch die Westbahn noch von 45 Minuten aus. Von der ÖBB-Infrastruktur erhielt man mittlerweile aber grünes Licht für noch bessere Fahrzeiten, heißt es auf „Krone“-Anfrage.