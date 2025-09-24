Regierung beschließt Sommerschulpflicht für Kinder

Rund 49.000 Kinder betroffen

Ab Sommer 2026 sollen nun, wie im Regierungsprogramm angekündigt, außerordentliche Schüler verpflichtend in die Sommerschule gehen müssen. Für das heuer noch freiwillige Angebot waren nur 7800 der Kinder mit Deutschförderbedarf angemeldet, die ab Sommer 2026 geplante Verpflichtung würde rund 49.000 Kinder betreffen. Kommt man dennoch nicht zum Unterricht, soll das als Schulpflichtverletzung gelten und mit Verwaltungsstrafen bis zu 1000 Euro geahndet werden.