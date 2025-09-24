Noch härtere Regeln für Sozialhilfebezieher in OÖ

Oberösterreich fährt seit Bestehen der schwarz-blauen Koalition einen restriktiven Kurs in Sachen Sozialhilfe. Seit 2017 sind dadurch die Zahlen der Bezieher von damals rund 15.000 auf zuletzt 9207 im Jahr 2024 zurückgegangen. Andere Bundesländer – aktuell Tirol und die Steiermark – schielen nach OÖ, um sich diesbezüglich etwas abzuschauen. Auch im Bund wurde eine Diskussion zur Sozialhilfereform gestartet.