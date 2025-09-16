Was sich LH Kunasek von Oberösterreich abschaut

Soziallandesrat Hannes Amesbauer (er hat mit der Mühlviertler ÖVP-Abgeordneten Johanna Jachs eine Tochter) und Kunasek setzen ebenso auf eine verpflichtende Arbeitssuche sowie auf eine Deutschpflicht, wenn jemand aus dem Ausland Sozialhilfe beziehen möchte. Aktuell gibt es in der Steiermark 15.000 Bezieher dieser staatlichen Unterstützung – so viele wie einst in Oberösterreich. Die Verschärfung hat die Menschen in Jobs gebracht und so die Zahl nach unten gedrückt. Das erwartet sich Blau-Schwarz auch in der grünen Mark. Übrigens: Bei einem Termin in Graz meinte Parteichef Herbert Kickl erst kürzlich, OÖ sei das nächste Land, wo es ein blaues Wunder geben soll.