Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorbild bei Gesetz

Was sich LH Kunasek von Oberösterreich abschaut

Oberösterreich
16.09.2025 13:00
Ein Bild aus vergangenen Tagen: 2018 war der Steirer Mario Kunasek (re.) als ...
Ein Bild aus vergangenen Tagen: 2018 war der Steirer Mario Kunasek (re.) als Verteidigungsminister zu Gast bei LH Thomas Stelzer (ÖVP). Damals war noch Sebastian Kurz (Mitte) Bundeskanzler. Die Steirer sehen OÖ als Vorbild.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Unser Bundesland Oberösterreich dient der Politik im Grazer Landhaus als Vorbild: Die Steirer ziehen Zügel bei der Sozialhilfe an und kopieren ein Gesetz, das in Oberösterreich schon längst gilt. In der Steiermark ist die FPÖ schon auf Platz 1, in Oberösterreich sind die Blauen auf dem Weg dorthin. 

0 Kommentare

Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner schaut seit knapp einem Jahr mit viel Neid auf unser Nachbarbundesland Steiermark. Dort ist seinem Parteifreund Mario Kunasek etwas gelungen, was der blaue Landesvize in zwei Jahren erreichen möchte. Der ehemalige Verteidigungsminister Kunasek hat die grüne Mark im Sturm erobert. Er hat die ÖVP zur Nummer 2 degradiert und seine Blauen zur stärksten Partei gemacht. Oberösterreich galt für Kunasek immer als Vorbild. Immerhin haben die beiden Bundesländer ähnlich viele Einwohner und sind ähnlich strukturiert.

Das Regierungsprogramm der Steirer könnte eigentlich in Linz geschrieben worden sein, denn was die schwarz-blaue Koalition bei uns umgesetzt hat, macht Blau-Schwarz im Grazer Landhaus jetzt nach – konkret etwa Verschärfungen bei der Sozialhilfe, die unter Wolfgang Hattmannsdorfer eingeläutet wurden und von Landesrat Christian Dörfel und vom freiheitlichen Klubchef Thomas Dim jetzt Zug um Zug umgesetzt werden.

Lesen Sie auch:
Sozialhilfe neu
In der Steiermark kommt „strengstes Gesetz“
15.09.2025
Regierung macht ernst
Steirische Sozialhilfe kann ganz gestrichen werden
11.09.2025

Soziallandesrat Hannes Amesbauer (er hat mit der Mühlviertler ÖVP-Abgeordneten Johanna Jachs eine Tochter) und Kunasek setzen ebenso auf eine verpflichtende Arbeitssuche sowie auf eine Deutschpflicht, wenn jemand aus dem Ausland Sozialhilfe beziehen möchte. Aktuell gibt es in der Steiermark 15.000 Bezieher dieser staatlichen Unterstützung – so viele wie einst in Oberösterreich. Die Verschärfung hat die Menschen in Jobs gebracht und so die Zahl nach unten gedrückt. Das erwartet sich Blau-Schwarz auch in der grünen Mark. Übrigens: Bei einem Termin in Graz meinte Parteichef Herbert Kickl erst kürzlich, OÖ sei das nächste Land, wo es ein blaues Wunder geben soll.

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.495 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
113.119 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2793 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2122 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1672 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Oberösterreich
Video überführte ihn
Verkäuferinnen halfen Polizei Ladendieb zu fangen
Vorbild bei Gesetz
Was sich LH Kunasek von Oberösterreich abschaut
Oedts Carsten Jancker
„Ich will die Hymne der Champions League hören“
Junger Lenker
Im Drogenrausch Kolonne und Zivilstreife überholt
Hoteliers sind sauer
„Habe Online auch schon Kommentare löschen lassen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf