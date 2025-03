Fotos aus Dubai kosten Linzerin die Sozialhilfe

Wer Urlaub in anderen Ländern macht und dann in den sozialen Medien auch noch Fotos davon postet, muss damit rechnen, dass ihm die Sozialhilfe von der Behörde gekürzt wird. Eine 50-jährige Betroffene aus Linz will das aber nicht einsehen. Die „Krone“ hat nachgefragt, was für Sozialhilfeempfänger erlaubt ist und was nicht.