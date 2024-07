Deutsche Bahn fährt Milliardenverlust ein

Der Umsatz ging bereinigt um drei Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück. Dass die Bahn dennoch im Gesamtjahr einen Gewinn vor Steuern und Zinszahlungen von rund einer Milliarde Euro erreichen will, liegt an Rückzahlungen des Bundes. Die Bahn war für die Sanierung von Strecken in Vorleistung gegangen.