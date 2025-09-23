Putin verleiht US-Bürgerin russischen Pass

Bereits im Mai 2023 kündigte sie in einem Interview mit dem russischen Staatssender Sputnik an, die Staatsbürgerschaft des Landes beantragen zu wollen. Sie sorge sich um die Sicherheitslage in den USA, sagte Reade. Im Juli 2024 teilte sie mit, wieder in die Vereinigten Staaten reisen zu wollen, um Biden wegen „sexueller Aggression“ anzuzeigen. Wenige Tage später zog sich der ehemalige US-Präsident aus dem Wahlkampf zurück.