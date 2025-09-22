Zwei Jahre „Lernen auf Rädern“ zieht gute Bilanz

„Es darf kein Stop-Schild für Bildung geben“, ist Caritas Direktorin Melanie Balaskovics überzeugt. Dementsprechend erfreut ist sie über den Erfolg des mobilen Lerncafes.
Das Lerncafé der Caritas unterstützt benachteiligte Kinder und Jugendliche im Burgenland mit Nachhilfebetreuung. Es gibt aber auch Kinder, die keine Möglichkeit haben zu den Lerncafés in den Bezirksvororten zu kommen. Für sie gibt es die mobile Variante „Lernen auf Rädern“. Ins Leben gerufen wurde sie vor zwei Jahren gemeinsam mit der Firma Püspök Erneuerbare Energie. In drei Gemeinden fährt der elektrobetriebene Lernbus bis dato – nämlich nach Frauenkirchen, Illmitz und Andau.
Nach zwei Jahren spricht das Ergebnis für sich. „Mehr als 24.000 klimaneutrale Kilometer haben wir für die Kinder zurückgelegt und 120 Schülern damit kostenlose Unterstützung und Lernbegleitung ermöglicht“, erklärt Balaskovics. Eine sehr erfreuliche Notiz am Rande: Alle Kinder, die das mobile Lerncafé besuchen, haben die Schule positiv abgeschlossen.“ Für die Caritas ist Bildung der Schlüssel und die beste Armutsprävention.
„Aus der täglichen Arbeit wissen wir, dass die Nachfrage nach kostenloser Nachhilfe immer mehr steigt und dass die Finanzierung für Familien mit geringem Einkommen immer mehr zur finanziellen Zerreißprobe wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass der soziale Hintergrund Bildung verhindert und so vielleicht Talente verloren gehen“, sind Balaskovics und Püspök überzeugt.
Förderung von Kindern ist Investition in die Zukunft
Aber warum unterstützt Lukas Püspök das Projekt? „Bildungsprojekte sind genau wie Projekte, in denen es um erneuerbare Energie geht, absolute Zukunftsprojekte“, erklärt er. „Mit ’Lernen auf Rädern’ unterstützen wir gezielt jene Kinder, die sonst zu wenig Förderung erfahren würden. Unser Engagement soll ihnen neue Perspektiven eröffnen“, so Püspök, selbst Vater von vier Kindern. Derzeit stehen übrigens 35 Kindernamen auf Wartelisten. „Wir freuen uns daher über jede Form der Unterstützung, sei es mit Sach-, Geld oder Zeitspenden“, bittet Balaskovics.
