Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Gemeinden dabei

Zwei Jahre „Lernen auf Rädern“ zieht gute Bilanz

Burgenland
22.09.2025 19:00
Der Frauenkirchner Bürgermeister Hannes Schmid mit Caritas Direktorin Melanie Balaskovics, Lukas ...
Der Frauenkirchner Bürgermeister Hannes Schmid mit Caritas Direktorin Melanie Balaskovics, Lukas Püspök mit drei Kindern, die das Lerncafé in Frauenkirchen besuchen.(Bild: Charlotte Titz)

„Es darf kein Stop-Schild für Bildung geben“, ist Caritas Direktorin Melanie Balaskovics überzeugt. Dementsprechend erfreut ist sie über den Erfolg des mobilen Lerncafes.

0 Kommentare

Das Lerncafé der Caritas unterstützt benachteiligte Kinder und Jugendliche im Burgenland mit Nachhilfebetreuung. Es gibt aber auch Kinder, die keine Möglichkeit haben zu den Lerncafés in den Bezirksvororten zu kommen. Für sie gibt es die mobile Variante „Lernen auf Rädern“. Ins Leben gerufen wurde sie vor zwei Jahren gemeinsam mit der Firma Püspök Erneuerbare Energie. In drei Gemeinden fährt der elektrobetriebene Lernbus bis dato – nämlich nach Frauenkirchen, Illmitz und Andau.

Der Bus ist in den vergangenen zwei Jahren mehr als 24.000 Kilometer gefahren.
Der Bus ist in den vergangenen zwei Jahren mehr als 24.000 Kilometer gefahren.(Bild: Charlotte Titz)

Nach zwei Jahren spricht das Ergebnis für sich. „Mehr als 24.000 klimaneutrale Kilometer haben wir für die Kinder zurückgelegt und 120 Schülern damit kostenlose Unterstützung und Lernbegleitung ermöglicht“, erklärt Balaskovics. Eine sehr erfreuliche Notiz am Rande: Alle Kinder, die das mobile Lerncafé besuchen, haben die Schule positiv abgeschlossen.“ Für die Caritas ist Bildung der Schlüssel und die beste Armutsprävention.

33 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren kommen in den drei Gemeinden ins mobile Lerncafe.
33 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren kommen in den drei Gemeinden ins mobile Lerncafe.(Bild: Charlotte Titz)

„Aus der täglichen Arbeit wissen wir, dass die Nachfrage nach kostenloser Nachhilfe immer mehr steigt und dass die Finanzierung für Familien mit geringem Einkommen immer mehr zur finanziellen Zerreißprobe wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass der soziale Hintergrund Bildung verhindert und so vielleicht Talente verloren gehen“, sind Balaskovics und Püspök überzeugt.

Förderung von Kindern ist Investition in die Zukunft
Aber warum unterstützt Lukas Püspök das Projekt? „Bildungsprojekte sind genau wie Projekte, in denen es um erneuerbare Energie geht, absolute Zukunftsprojekte“, erklärt er. „Mit ’Lernen auf Rädern’ unterstützen wir gezielt jene Kinder, die sonst zu wenig Förderung erfahren würden. Unser Engagement soll ihnen neue Perspektiven eröffnen“, so Püspök, selbst Vater von vier Kindern. Derzeit stehen übrigens 35 Kindernamen auf Wartelisten. „Wir freuen uns daher über jede Form der Unterstützung, sei es mit Sach-, Geld oder Zeitspenden“, bittet Balaskovics. 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 29°
Symbol heiter
Güssing
12° / 28°
Symbol heiter
Mattersburg
13° / 29°
Symbol heiter
Neusiedl am See
17° / 29°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 28°
Symbol heiter

krone.tv

Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Am Flughafen Brüssel wurde die Hälfte der am Montag geplanten Flüge gestrichen.
Störung bei Check-in
Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
136.369 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
130.391 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Adabei Österreich
Kratky: „Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“
102.295 mal gelesen
Robert Kratky kämpft sich Schritt für Schritt ins Leben nach dem Wecker zurück.
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1842 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung
1305 mal kommentiert
Die neue Parteichefin Gewessler zeigt sich selbstbewusst.
Kolumnen
Bablers miese Umfragewerte und mäßige Performance
1211 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Volkspartei fordert
„Pflegeplatz für jeden innerhalb einer Woche“
Erlebnisse im Land
Herbst-Feste mit Genuss und guter Unterhaltung
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Info-Veranstaltung
Wie schaut‘s aus mit‘m Krankenhaus Gols?
Krone Plus Logo
Ein Lokalaugenschein
„Eingenäht“ in der Justizanstalt Eisenstadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf