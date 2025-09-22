Zwei Jahre „Lernen auf Rädern“ zieht gute Bilanz

Förderung von Kindern ist Investition in die Zukunft

Aber warum unterstützt Lukas Püspök das Projekt? „Bildungsprojekte sind genau wie Projekte, in denen es um erneuerbare Energie geht, absolute Zukunftsprojekte“, erklärt er. „Mit ’Lernen auf Rädern’ unterstützen wir gezielt jene Kinder, die sonst zu wenig Förderung erfahren würden. Unser Engagement soll ihnen neue Perspektiven eröffnen“, so Püspök, selbst Vater von vier Kindern. Derzeit stehen übrigens 35 Kindernamen auf Wartelisten. „Wir freuen uns daher über jede Form der Unterstützung, sei es mit Sach-, Geld oder Zeitspenden“, bittet Balaskovics.