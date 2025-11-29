Vorteilswelt
Tierheim Parndorf

Für jedes Tier ein sinnvolles Weihnachtspackerl

Burgenland
29.11.2025 09:00
Claudia Herka mit einem ihrer Schützlinge. Sie hofft auf viele Geschenke für ihre Tiere.
Claudia Herka mit einem ihrer Schützlinge. Sie hofft auf viele Geschenke für ihre Tiere.(Bild: Charlotte Titz)

Claudia Herka vom Tierheim Parndorf bittet für ihre vierbeinigen und geflügelten Mitbewohner um Geschenke. 

Das Tierheim Parndorf bietet derzeit rund 500 Viecherln ein Zuhause. Darunter sind viele, die bleiben, aber auch etliche, die nur den Winter hier verbringen, wie zum Beispiel Igel. Sind sie zu klein und leicht, würden sie die kalte Jahreszeit draußen alleine nicht überleben. Viele liebe Menschen haben in den vergangenen Wochen deshalb zig stachelige Gesellen im Tierheim abgegeben.

Claudia Herka und zwei Helfer führen zu dritt ein Tierheim für Tiere auf der Suche nach einem neuen Zuhause, einen Lebenshof für Bauernhoftiere sowie eine Auffangstation für Wildtiere. Finanziert wird ihre Arbeit zu 95 Prozent aus Spenden. Weihnachtsaktion: ein Packerl für jedes TierSeit einigen Jahren gibt es jetzt die Aktion „Weihnachtspackerl“. Wer Claudia Herka und ihrem Team helfen möchte, kann das ganz einfach machen. Auf die Seite weihnachtspackerl.com gehen, sich ein Tier aussuchen, Namen und Adresse eingeben und man bekommt einen Wunschzettel von „seinem“ persönlichen Viecherl zugeschickt. „Wir freuen uns, dass jedes Jahr viele Päckchen für unsere Tiere kommen und hoffen auch heuer auf viele Spender“, so die Tierärztin, die das Heim mittlerweile seit 20 Jahren führt.

Herkas Leitsatz: „Ich wünsche mir ein Heim für Tiere, wo nicht nur die Tiere glücklich sind, sondern auch die Menschen. Menschen sollen mich besuchen kommen und sehen, wie gut es den Tieren geht, denn dann gehen auch sie mit einem positiven Gefühl nach Hause.“

Wer spenden möchte: BGLD. Raiffeisenbank

IBAN: AT78 3300 0000 0103 4974

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
