Für jedes Tier ein sinnvolles Weihnachtspackerl

Claudia Herka vom Tierheim Parndorf bittet für ihre vierbeinigen und geflügelten Mitbewohner um Geschenke.
Das Tierheim Parndorf bietet derzeit rund 500 Viecherln ein Zuhause. Darunter sind viele, die bleiben, aber auch etliche, die nur den Winter hier verbringen, wie zum Beispiel Igel. Sind sie zu klein und leicht, würden sie die kalte Jahreszeit draußen alleine nicht überleben. Viele liebe Menschen haben in den vergangenen Wochen deshalb zig stachelige Gesellen im Tierheim abgegeben.
Claudia Herka und zwei Helfer führen zu dritt ein Tierheim für Tiere auf der Suche nach einem neuen Zuhause, einen Lebenshof für Bauernhoftiere sowie eine Auffangstation für Wildtiere. Finanziert wird ihre Arbeit zu 95 Prozent aus Spenden. Weihnachtsaktion: ein Packerl für jedes TierSeit einigen Jahren gibt es jetzt die Aktion „Weihnachtspackerl“. Wer Claudia Herka und ihrem Team helfen möchte, kann das ganz einfach machen. Auf die Seite weihnachtspackerl.com gehen, sich ein Tier aussuchen, Namen und Adresse eingeben und man bekommt einen Wunschzettel von „seinem“ persönlichen Viecherl zugeschickt. „Wir freuen uns, dass jedes Jahr viele Päckchen für unsere Tiere kommen und hoffen auch heuer auf viele Spender“, so die Tierärztin, die das Heim mittlerweile seit 20 Jahren führt.
Herkas Leitsatz: „Ich wünsche mir ein Heim für Tiere, wo nicht nur die Tiere glücklich sind, sondern auch die Menschen. Menschen sollen mich besuchen kommen und sehen, wie gut es den Tieren geht, denn dann gehen auch sie mit einem positiven Gefühl nach Hause.“
Wer spenden möchte: BGLD. Raiffeisenbank
IBAN: AT78 3300 0000 0103 4974
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.