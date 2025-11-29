Für jedes Tier ein sinnvolles Weihnachtspackerl

Claudia Herka und zwei Helfer führen zu dritt ein Tierheim für Tiere auf der Suche nach einem neuen Zuhause, einen Lebenshof für Bauernhoftiere sowie eine Auffangstation für Wildtiere. Finanziert wird ihre Arbeit zu 95 Prozent aus Spenden. Weihnachtsaktion: ein Packerl für jedes TierSeit einigen Jahren gibt es jetzt die Aktion „Weihnachtspackerl“. Wer Claudia Herka und ihrem Team helfen möchte, kann das ganz einfach machen. Auf die Seite weihnachtspackerl.com gehen, sich ein Tier aussuchen, Namen und Adresse eingeben und man bekommt einen Wunschzettel von „seinem“ persönlichen Viecherl zugeschickt. „Wir freuen uns, dass jedes Jahr viele Päckchen für unsere Tiere kommen und hoffen auch heuer auf viele Spender“, so die Tierärztin, die das Heim mittlerweile seit 20 Jahren führt.