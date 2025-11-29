Nach Herzinfarkt Wiedersehen mit 20 Lebensrettern

Fast wäre alles vorbei gewesen! Vor Lebensfreude gesprüht hatte der „Krone“-Fotograf noch in der neuen „Star Jump“-Halle in Oberwart, als er nach seinem dienstlichen Auftrag selbst auf dem Trampolin durch die Lüfte sprang und das Kurzvideo auf Facebook postete. Doch wenig später ereilte ihn beim notgedrungenen Zwischenstopp auf der Heimfahrt in Stegersbach ein Herzinfarkt. Nur dem raschen Eingreifen aller an der Rettungskette beteiligten Profi-Helfer ist es zu verdanken, dass er noch lebt. Zwölfmal musste er reanimiert werden, zwölfmal ist er knapp dem Tod entronnen.