Bis zu 27 Grad: Spätsommer meldet sich zurück!

Von allem was dabei – so könnte man das Wetter für die kommende Woche beschreiben. Gestartet wird zu Wochenbeginn mit recht viel Sonnenschein, ehe sich zur Wochenmitte hin der Regen wieder zurückmeldet. Versöhnlich: Hin zum Wochenende feiert der Spätsommer sein Comeback und erfreut uns mit Temperaturen jenseits der 25 Grad!
Am Montag sorgt Zwischenhocheinfluss vielerorts für sonniges Wetter. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, im westlichen Bergland können einzelne Regenschauer auftreten. Sonst ist es nur gering bewölkt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und 14 Grad, die Höchstwerte erreichen 20 bis 26 Grad.
Bereits am Dienstag zieht aus Nordwesten eine Kaltfront auf und bringt dichte Wolken und zahlreiche Regenschauer, örtlich auch kräftigen Regen. Ab Mittag beginnt es zwischen Vorarlberg und Niederösterreich aufzulockern, während es im Süden bis in den Nachmittag hinein regnerisch bleibt. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, sonst schwach. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad.
Am Mittwoch sorgt ein Warmfrontausläufer besonders alpennordseitig und im Norden für viele Wolken und zeitweise leichten Regen. Einzelne Aufhellungen sind möglich, insbesondere in Vorarlberg. Der Wind lebt vorübergehend auf, die Tageshöchstwerte liegen erneut zwischen 15 und 21 Grad.
Spätsommer meldet sich zurück
Deutlich freundlicher zeigt sich das Wetter am Donnerstag. Nach Auflösung letzter Nebelfelder setzt sich verbreitet die Sonne durch. Lediglich im Norden und Osten halten sich am Vormittag noch dichtere Wolken und einzelne Schauer. Der Wind weht meist schwach, im Donauraum zeitweise lebhaft. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 26 Grad.
Auch am Freitag überwiegt der Sonnenschein. Frühnebel lichten sich rasch, nur im Norden und Nordosten zeigen sich tagsüber ein paar harmlose Wolkenfelder. Bei schwachem Wind erreichen die Tageshöchsttemperaturen spätsommerliche 22 bis 27 Grad.
