Bis zu 27 Grad: Spätsommer meldet sich zurück!

Bereits am Dienstag zieht aus Nordwesten eine Kaltfront auf und bringt dichte Wolken und zahlreiche Regenschauer, örtlich auch kräftigen Regen. Ab Mittag beginnt es zwischen Vorarlberg und Niederösterreich aufzulockern, während es im Süden bis in den Nachmittag hinein regnerisch bleibt. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, sonst schwach. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad.