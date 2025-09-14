Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfreuliches Comeback

Bis zu 27 Grad: Spätsommer meldet sich zurück!

Österreich
14.09.2025 11:26

Von allem was dabei – so könnte man das Wetter für die kommende Woche beschreiben. Gestartet wird zu Wochenbeginn mit recht viel Sonnenschein, ehe sich zur Wochenmitte hin der Regen wieder zurückmeldet. Versöhnlich: Hin zum Wochenende feiert der Spätsommer sein Comeback und erfreut uns mit Temperaturen jenseits der 25 Grad!

0 Kommentare

Am Montag sorgt Zwischenhocheinfluss vielerorts für sonniges Wetter. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, im westlichen Bergland können einzelne Regenschauer auftreten. Sonst ist es nur gering bewölkt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen fünf und 14 Grad, die Höchstwerte erreichen 20 bis 26 Grad.

Bereits am Dienstag zieht aus Nordwesten eine Kaltfront auf und bringt dichte Wolken und zahlreiche Regenschauer, örtlich auch kräftigen Regen. Ab Mittag beginnt es zwischen Vorarlberg und Niederösterreich aufzulockern, während es im Süden bis in den Nachmittag hinein regnerisch bleibt. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, sonst schwach. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad.

Mehr als 25 Grad sind noch einmal drin.
Mehr als 25 Grad sind noch einmal drin.(Bild: by-studio - stock.adobe.com)

Am Mittwoch sorgt ein Warmfrontausläufer besonders alpennordseitig und im Norden für viele Wolken und zeitweise leichten Regen. Einzelne Aufhellungen sind möglich, insbesondere in Vorarlberg. Der Wind lebt vorübergehend auf, die Tageshöchstwerte liegen erneut zwischen 15 und 21 Grad.

Österreich
Symbol starker Regen
15° / 23°
5 km/h
00:34 h
65 %
Symbol bedeckt
17° / 19°
16 km/h
02:47 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 25°
8 km/h
07:59 h
45 %
Symbol Regen
17° / 20°
13 km/h
02:34 h
75 %
Symbol stark bewölkt
13° / 19°
13 km/h
03:32 h
45 %
Symbol stark bewölkt
16° / 24°
22 km/h
05:55 h
60 %
Symbol wolkenlos
17° / 26°
11 km/h
12:03 h
10 %
Symbol wolkenlos
14° / 23°
8 km/h
11:36 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 24°
9 km/h
10:15 h
50 %
Symbol stark bewölkt
13° / 23°
8 km/h
03:31 h
55 %
Wien
Symbol bedeckt
14° / 21°
9 km/h
00:06 h
50 %
Symbol bedeckt
15° / 18°
21 km/h
02:54 h
55 %
Symbol wolkig
11° / 25°
9 km/h
08:53 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 20°
17 km/h
03:22 h
75 %
Symbol bedeckt
12° / 18°
15 km/h
01:59 h
50 %
Symbol wolkig
14° / 22°
25 km/h
07:41 h
55 %
Symbol wolkenlos
15° / 25°
16 km/h
12:06 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 23°
4 km/h
07:04 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 24°
8 km/h
08:07 h
55 %
Symbol bedeckt
11° / 21°
11 km/h
02:46 h
50 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
15° / 24°
7 km/h
02:04 h
60 %
Symbol bedeckt
17° / 21°
19 km/h
02:19 h
55 %
Symbol wolkig
10° / 26°
7 km/h
07:21 h
45 %
Symbol starker Regen
15° / 19°
10 km/h
01:50 h
75 %
Symbol bedeckt
13° / 20°
10 km/h
01:51 h
40 %
Symbol wolkig
14° / 25°
15 km/h
06:51 h
55 %
Symbol wolkenlos
14° / 26°
9 km/h
12:07 h
10 %
Symbol wolkenlos
14° / 24°
12 km/h
11:56 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 24°
10 km/h
09:11 h
45 %
Symbol stark bewölkt
13° / 23°
9 km/h
05:58 h
50 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
14° / 21°
4 km/h
00:32 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 18°
12 km/h
04:22 h
65 %
Symbol wolkig
11° / 25°
4 km/h
08:23 h
50 %
Symbol stark bewölkt
15° / 20°
16 km/h
05:48 h
65 %
Symbol bedeckt
11° / 17°
8 km/h
00:45 h
50 %
Symbol wolkig
14° / 23°
13 km/h
08:06 h
45 %
Symbol wolkenlos
13° / 24°
6 km/h
11:34 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
13° / 23°
4 km/h
11:59 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 25°
7 km/h
10:12 h
60 %
Symbol stark bewölkt
12° / 20°
8 km/h
03:57 h
60 %
Linz
Symbol bedeckt
15° / 23°
3 km/h
00:29 h
50 %
Symbol stark bewölkt
17° / 21°
6 km/h
04:12 h
50 %
Symbol heiter
12° / 25°
3 km/h
10:54 h
45 %
Symbol starker Regen
15° / 18°
8 km/h
00:55 h
75 %
Symbol bedeckt
12° / 19°
3 km/h
00:50 h
45 %
Symbol heiter
12° / 25°
4 km/h
11:34 h
40 %
Symbol heiter
13° / 26°
4 km/h
11:20 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 22°
4 km/h
09:12 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 23°
4 km/h
07:04 h
50 %
Symbol stark bewölkt
12° / 24°
5 km/h
03:00 h
50 %
Graz
Symbol stark bewölkt
15° / 24°
4 km/h
03:24 h
50 %
Symbol stark bewölkt
15° / 20°
6 km/h
04:20 h
50 %
Symbol heiter
11° / 25°
3 km/h
10:10 h
45 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 19°
6 km/h
02:58 h
80 %
Symbol bedeckt
13° / 18°
5 km/h
00:44 h
50 %
Symbol heiter
11° / 26°
4 km/h
10:15 h
30 %
Symbol heiter
13° / 26°
4 km/h
10:13 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 23°
5 km/h
08:57 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 24°
5 km/h
06:14 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 24°
5 km/h
05:52 h
65 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
13° / 21°
6 km/h
01:04 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 18°
14 km/h
04:44 h
70 %
Symbol heiter
13° / 26°
8 km/h
10:06 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 19°
14 km/h
05:31 h
65 %
Symbol bedeckt
11° / 17°
8 km/h
00:19 h
55 %
Symbol wolkenlos
14° / 24°
10 km/h
11:55 h
45 %
Symbol wolkenlos
13° / 24°
13 km/h
12:05 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 23°
5 km/h
10:36 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 25°
6 km/h
09:59 h
65 %
Symbol bedeckt
13° / 19°
9 km/h
00:41 h
55 %
Salzburg
Symbol bedeckt
12° / 21°
5 km/h
00:09 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 21°
4 km/h
04:54 h
55 %
Symbol heiter
14° / 27°
5 km/h
09:54 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 21°
6 km/h
04:56 h
70 %
Symbol bedeckt
10° / 17°
2 km/h
00:51 h
50 %
Symbol wolkenlos
13° / 27°
3 km/h
12:09 h
30 %
Symbol wolkenlos
12° / 27°
4 km/h
12:07 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
13° / 26°
4 km/h
11:50 h
< 5 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 28°
6 km/h
09:15 h
70 %
Symbol Regen
13° / 19°
6 km/h
00:07 h
90 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
11° / 18°
4 km/h
00:10 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 17°
10 km/h
04:14 h
60 %
Symbol heiter
15° / 22°
11 km/h
10:00 h
65 %
Symbol wolkig
12° / 16°
12 km/h
05:30 h
55 %
Symbol bedeckt
10° / 18°
12 km/h
01:29 h
50 %
Symbol wolkenlos
13° / 22°
9 km/h
12:10 h
25 %
Symbol wolkenlos
13° / 23°
9 km/h
12:06 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 23°
6 km/h
10:48 h
10 %
Symbol starke Regenschauer
13° / 20°
8 km/h
02:43 h
75 %
Symbol starker Regen
12° / 12°
11 km/h
00:04 h
> 95 %
Bregenz
Wetterdaten:

Spätsommer meldet sich zurück
Deutlich freundlicher zeigt sich das Wetter am Donnerstag. Nach Auflösung letzter Nebelfelder setzt sich verbreitet die Sonne durch. Lediglich im Norden und Osten halten sich am Vormittag noch dichtere Wolken und einzelne Schauer. Der Wind weht meist schwach, im Donauraum zeitweise lebhaft. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 26 Grad.

Auch am Freitag überwiegt der Sonnenschein. Frühnebel lichten sich rasch, nur im Norden und Nordosten zeigen sich tagsüber ein paar harmlose Wolkenfelder. Bei schwachem Wind erreichen die Tageshöchsttemperaturen spätsommerliche 22 bis 27 Grad.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
BerglandVorarlberg
Wochenende
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Freude im Zillertal
Enthüpftes Wallaby „Lisa“ ist wieder daheim
Opfer ahnte nichts
Wien: Bub (12) in Falle gelockt und ausgeraubt
21-Jährige geborgen
Bergretter: Sechs-Stunden-Einsatz im Klettersteig
Vor den Toren Wiens
Nach „Sturzflut“: Zwei Menschen aus Zug gerettet
Erfreuliches Comeback
Bis zu 27 Grad: Spätsommer meldet sich zurück!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine