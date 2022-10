Haarige fossile Schnecke in Bernstein entdeckt

In einem 99 Millionen Jahre alten Bernsteinstück hat ein internationales Forscherteam eine haarige Schnecke entdeckt. Das Gehäuse der neuen Landschnecken-Art weist kurze, borstige Haare auf, die an dessen Rand angeordnet sind, wie das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen am Dienstag in Frankfurt am Main berichtete.