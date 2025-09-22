SPÖ kündigt neue Maßnahmen gegen Teuerung an

Babler: „Arbeit nicht immer lustig“

Die Arbeit in der Regierung sei „nicht immer lustig“ und „manchmal hart“, sagte Babler. Doch es mache Sinn, Verantwortung zu übernehmen, und es gelte, die Gerechtigkeitsfrage zu stellen. In der eigenen Partei wurde kürzlich darüber diskutiert, dass die Inflation bei den Pensionistinnen und Pensionisten im kommenden Jahr nicht überall abgegolten werde. Dazu hielt der Vizekanzler fest, dass mehr als 70 Prozent den vollen Ausgleich erhalten würden, und man hart verhandelt habe. Über ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter müsse nicht mehr gesprochen werden.