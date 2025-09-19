Martbauer rückt „Österreich-Aufschlag“ in Fokus

Marterbauer bekräftigte seine Unterstützung für die Ukraine: „Europa muss an der Seite der Ukraine stehen“. Dabei könnten diese „Frozen assets eine Rolle spielen“. Für ihn sei wichtig, dass das „im gesetzlichen Rahmen liegt“. Er zeigte sich dann bereit, hier „weitere Schritte nach vorne zu gehen“. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union vergangene Woche betont, Europa müsse dringend an einer neuen Lösung arbeiten, um auf Grundlage der eingefrorenen russischen Vermögenswerte die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Die Vermögenswerte selbst blieben davon unberührt, betonte sie aber.