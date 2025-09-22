„Ich bin schuldig, aber nicht so wie Sie denken“

Der angeklagte Nordmazedonier soll das spätere Opfer am 14. Jänner in recht rüdem Ton zu einem Treffpunkt beordert haben. Der Tschetschene sei mit dem Auto gekommen und der Angeklagte habe ihm durch das offene Wagenfenster „aus nächster Nähe“ in den Hals geschossen, schilderte die Staatsanwaltschaft den Tatablauf. Der Mann überlebte schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde einige Wochen nach der Tat in der Schweiz gefasst.



„Bekennerschreiben“ an die Staatsanwaltschaft

Obwohl er sich formal bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert habe – auf Anraten seines Verteidigers, wie dieser im Prozess sagte – habe er ein „Bekennerschreiben“ an das Postfach der Staatsanwaltschaft geschickt, berichtete die Anklagevertreterin den Geschworenen. Darin schreibe er ganz eindeutig, dass er geschossen habe. Gleichzeitig äußerte er in dem Mail Unmut darüber, dass das Opfer nicht verfolgt werde. Hintergrund dürfte demnach sein, dass sich der Angeschossene in die Drogengeschäfte des Angeklagten, gegen den parallel ein Verfahren wegen Drogenhandels läuft, einmischen bzw. ihn erpressen habe wollen.