Silvesterparty feiert Comeback – ohne Feuerwerk!

Sicherheitskonzept im Vordergrund

Die Veranstalter heben vor allem die Sicherheitsmaßnahmen hervor. Zugangskontrollen am Hauptplatz sollen ein geordnetes Fest ermöglichen; Glasflaschen, Schirme und Feuerwerkskörper sind verboten. Das pyrotechnische Verbot in der Innenstadt wird strikt umgesetzt. Dieter Recknagl von Linz Tourismus und KOOP Live Marketing betont: „Ein großes Fest in der Innenstadt braucht mehr als gute Stimmung – es braucht Vertrauen. Deshalb war es uns von Anfang an besonders wichtig, dass das Event sicher ist.“

Gemeinsamer Countdown statt Feuerwerk

Während viele Städte auf Feuerwerk setzen oder dieses zumindest erlauben, wählt Linz bewusst einen anderen Zugang. Der Jahreswechsel wird mit einem gemeinsamen Countdown und anschließendem Walzer begangen. Die Veranstalter sehen darin eine Konzentration auf das gemeinsame Erlebnis – und eine Abkehr von lärm- und emissionsintensiven Elementen. Das Team von FEEL-Events und KOOP Live Marketing formuliert die Zielsetzung so:

„Unser Ziel ist es, dass das Linzer Silvesterfest langfristig wieder zu einem Fixstern im Veranstaltungskalender wird und künftig auch Gäste von außerhalb in unsere Stadt lockt.“ Für nächstes Jahr könne man sich eine Lichtshow sehr wohl vorstellen.