Nach Schüssen hat Kripo einen Verdächtigen gefasst

Schüsse auf offener Straße! Am Dienstag um 11 Uhr eskalierte im Linzer Stadtteil Neue Heimat ein Streit zwischen zwei Männern, die in einem BMW X5 saßen. Der angeschossene Lenker, ein schwer verletzter 38-jähriger Tschetschene, wurde von Augenzeugen erstversorgt, ehe er mit Schussverletzungen im Bereich der Schulter in den MedCampus III am Kepler Uniklinikum gebracht wurde. Dort wird der fünffache Familienvater auf der Normalstation behandelt.