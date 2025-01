Mann in Linz auf offener Straße angeschossen

Ein Streit zwischen zwei Männern dürfte am Dienstagvormittag in Linz eskaliert sein. Beide waren in einem Bus in Streit geraten. Als sie bei der gleichen Haltestelle im Stadtteil Neue Heimat ausstiegen, schoss der eine auf den anderen. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, nach dem Täter wird gefahndet.