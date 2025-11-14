Stadt bangt um Förderung für den Kindergartenbau

In Freistadt rollten die jedoch bereits im April 2024 hinter dem alten Krankenhaus an. Der Rohbau steht schon. „Das heißt aber nicht, dass wir mit dem Projekt Kindergartenbau begonnen haben. Es steht nur das Skelett. Wenn wir vom Land grünes Licht bekommen, geht es mit der Errichtung des Kindergartens mit drei Kindergarten- und zwei Krabbelgruppen richtig los“, rechnet SP-Bürgermeister Christian Gratzl mit einer finanziellen Unterstützung auf Landesebene. „Wir haben schon lange den Grundsatzbeschluss gefasst und grundsätzlich ist die Finanzierungszusage des Landes auch da“, so der Stadtchef.