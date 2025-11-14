Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land entscheidet

Stadt bangt um Förderung für den Kindergartenbau

Oberösterreich
14.11.2025 10:00
In der Zemannstraße wird schon seit April 2024 gebaut. 
In der Zemannstraße wird schon seit April 2024 gebaut. (Bild: Markus Wenzel)

In Freistadt wird um rund drei Millionen Euro ein Kindergarten errichtet. Ob das Land das Projekt auch fördert ist unklar. Geld fließt nur dann, wenn der Baustart nach der Vorlage aller Bescheide erfolgt. Das war in Freistadt nicht der Fall, der Bürgermeister ist dennoch zuversichtlich, dass die Subvention gestattet wird. 

0 Kommentare

Zum finanziellen Fiasko könnte in Freistadt der Kindergartenbau werden. Obwohl das Land der Stadt positive Signale für eine finanzielle Unterstützung gesendet hat, droht die Stadt alleine auf den Kosten sitzen zu bleiben. Denn um an Fördergelder zu kommen, darf mit dem Bau laut Gesetz erst dann begonnen werden, wenn alle relevanten Bescheide vorliegen.

Offene Beschlüsse
Das ist in Freistadt nicht der Fall. Im Gemeinderat am 15. Dezember steht noch der Beschluss über den Kauf des Erdgeschosses des mehrstöckigen Gebäudes in der Zemannstraße aus. Zuletzt zogen sich die Berechnungen der Eigentümeranteile in die Länge, da in den oberen Etagen Wohnungen errichtet werden. Der Beschluss muss dem Land zur Prüfung vorgelegt werden. Danach wird über die Förderung entschieden – auch eine Absage wäre theoretisch möglich.

Zitat Icon

Grundsätzlich ist die Finanzierungszusage des Landes auch da. Es steht das Gebäude, der eigentliche Bau des Kindergartens beginnt erst. 

Christian Gratzl, SPÖ-Bürgermeister

In Freistadt rollten die jedoch bereits im April 2024 hinter dem alten Krankenhaus an. Der Rohbau steht schon. „Das heißt aber nicht, dass wir mit dem Projekt Kindergartenbau begonnen haben. Es steht nur das Skelett. Wenn wir vom Land grünes Licht bekommen, geht es mit der Errichtung des Kindergartens mit drei Kindergarten- und zwei Krabbelgruppen richtig los“, rechnet SP-Bürgermeister Christian Gratzl mit einer finanziellen Unterstützung auf Landesebene. „Wir haben schon lange den Grundsatzbeschluss gefasst und grundsätzlich ist die Finanzierungszusage des Landes auch da“, so der Stadtchef.

Ähnlicher Fall
Allerdings: Das Land OÖ nimmt es mit der Einhaltung der Förderkriterien sehr ernst. Die Gemeinde Gallspach etwa wäre beinahe um die Subvention für den Tennisplatz umgefallen, weil der Baustart zu früh erfolgte. Zwischen den Abteilungen des Landes wurde intensivst verhandelt, ehe man den Ball der Landesregierung zuspielte. VP-Gemeindereferentin Michaela Langer-Weninger war wenig begeistert: „Das ist zwar ein legitimer Weg – wir sehen ihn aber gar nicht gerne.“

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
118.910 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.085 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
79.685 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
913 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Land entscheidet
Stadt bangt um Förderung für den Kindergartenbau
Plus bei Rosenbauer
Feuerwehrausrüster hat 360 Mitarbeiter aufgebaut
Schnee im Anflug
Der erste Wintergruß könnte schon bald kommen
Star-Treff im Kino
Gery Seidl bringt Weihnachten ins Star Movie
„Krone“-Interview
Parov Stelar: „Erfolg ist ein großer Verführer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf