Gery Seidl bringt Weihnachten ins Star Movie

Er schlüpft in seine erste Kinohauptrolle und produziert dann gleich einen Film, den Kritiker schon jetzt als künftigen Weihnachts-Filmklassiker bezeichnen. Mit „Aufputzt is“ schenkt uns Kabarettist Gery Seidl nicht nur Lachmuskeltraining für den lebkuchengeplagten Bauch, sondern damit auch ein Aufgebot an heimischen Stars: Marlene Morreis, Thomas Mraz, Maria Hofstätter, Christopher Seiler, Roland Düringer, Thomas Stipsits, Angelika Niedetzky und noch so viele weitere bekannte Gesichter versüßen uns die Wartezeit auf Weihnachten. Oder wie es die Produzenten beschreiben: „Ein Film für alle, die Weihnachten lieben, hassen oder einfach überleben wollen.“