Star-Treff im Kino

Gery Seidl bringt Weihnachten ins Star Movie

14.11.2025 09:00
Dieser Film wird zum jährlichen Weihnachts-Klassiker
Dieser Film wird zum jährlichen Weihnachts-Klassiker(Bild: Filmladen Verleih )

Die Krone lädt ins Kino und zum exklusiven Star-Treff ein! Dafür gleich hier mitspielen und Tickets für den neuen Weihnachtsfilm „Aufputzt ist“ am 24. November in den Star Movie Kinos Regau und Wels gewinnen.

Er schlüpft in seine erste Kinohauptrolle und produziert dann gleich einen Film, den Kritiker schon jetzt als künftigen Weihnachts-Filmklassiker bezeichnen. Mit „Aufputzt is“ schenkt uns Kabarettist Gery Seidl nicht nur Lachmuskeltraining für den lebkuchengeplagten Bauch, sondern damit auch ein Aufgebot an heimischen Stars: Marlene Morreis, Thomas Mraz, Maria Hofstätter, Christopher Seiler, Roland Düringer, Thomas Stipsits, Angelika Niedetzky und noch so viele weitere bekannte Gesichter versüßen uns die Wartezeit auf Weihnachten. Oder wie es die Produzenten beschreiben: „Ein Film für alle, die Weihnachten lieben, hassen oder einfach überleben wollen.“

Der Film punktet mit einem Star-Aufgebot
Der Film punktet mit einem Star-Aufgebot(Bild: Gebhardt Productions)

Wird Bauleiter Andi die Festtags-Katastrophen überstehen? 
Wenn sich der Traum aller Ehefrauen in eine reinste Katastrophe verwandelt: Als der gestresste Bauleiter Andi (Gery Seidl) seiner Gattin vor Weihnachten verspricht: „Du kannst dich heuer zurücklehnen. Du musst nichts machen“ und die gesamte Vorbereitung auf sich nimmt, nimmt auch das Chaos seinen Lauf. Nicht nur 280 Klotüren hängen beim Zoll fest, der Baum ist futsch und die Erwartungen der Schwiegermutter erdrücken ihn. Nein, auch Kumpel Bertl, der als Unterstützung dienen sollte, bringt noch mehr Durcheinander rein.

Gewinnen Sie ein Treffen mit Hauptdarsteller Gery Seidl
Gewinnen Sie ein Treffen mit Hauptdarsteller Gery Seidl(Bild: © Gebhardt Productions / Petro Domenigg)

„Krone“-Leser genießen das Chaos auf der Leinwand 
Damit sich die vorweihnachtlichen Katastrophen nur im Film abspielen, laden wir „Krone“-Gewinner zum gemütlichen Star-Treff samt Kino-Tickets ein: Am 24. November touren Gery Seidl, Marlene Morreis und Thomas Mraz durch die Star Movie Kinos in Regau (18 Uhr) und Wels (19.45 Uhr). 10x2 Gewinner haben pro Standort die Möglichkeit auf Selfies und genießen im Anschluss daran den Film „Aufputzt is“. Dafür einfach untenstehendes Formular ausfüllen. Eine Teilnahme ist bis 19. November (10 Uhr) möglich. Alle Infos und weitere Tickets unter: starmovie.at.

