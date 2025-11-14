Zusatzversicherung: Wie viel sie wirklich bringt

Die Misere im öffentlichen Gesundheitswesen ist das größte Argument dafür, dass die Zahl der Zusatzversicherten stark ansteigt. Offiziell gibt es aber keine Bevorzugung von Klassepatienten, es würden drei Faktoren zusammenspielen. Und wenn der Primar auf Urlaub ist, könne es sogar länger dauern, als bei „Normalpatienten“. Die „Krone“ kennt die Details.
Eineinhalb Jahre Wartezeit auf eine neue Hüfte, bei Zahlung von 6000 Euro oder einer Zusatzversicherung ging es „zeitnahe“, zeigte ein Linzer (63) kürzlich auf. Eine 72-jährige Linzerin wandte sich nun an die „Krone“, weil sie beim Ausmachen eines OP-Termins für einen Grauen Star angeboten bekam, im Juni 2026 zu kommen – falls sie privat versichert sei, ginge es aber in zwei Wochen schon.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.