Zusatzversicherung: Wie viel sie wirklich bringt

Eineinhalb Jahre Wartezeit auf eine neue Hüfte, bei Zahlung von 6000 Euro oder einer Zusatzversicherung ging es „zeitnahe“, zeigte ein Linzer (63) kürzlich auf. Eine 72-jährige Linzerin wandte sich nun an die „Krone“, weil sie beim Ausmachen eines OP-Termins für einen Grauen Star angeboten bekam, im Juni 2026 zu kommen – falls sie privat versichert sei, ginge es aber in zwei Wochen schon.