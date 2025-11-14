Rätselraten um verwüstete Gräber am Stadtfriedhof

Verdächtige Spuren entdeckt

Ob tatsächlich tierische „Nachtaktivisten“ am Werk sind oder einfach nur der Herbstwind durch die Grabreihen gezogen ist, bleibt aber offen. Während auch andere Grabeigentümer meinen, verdächtige Spuren entdeckt zu haben, heißt es aus dem Umfeld des Betreibers, der Linz AG, dass man zwar auf einem Wald- und Naturfriedhof wie in St. Martin von Wildtieren nicht gefeit sei, aber eine aktuelle Kaninchen- oder Reh-Plage nicht bekannt wäre. Und die Jahreszeit spreche ohnehin dagegen: Im Herbst finden die pelzigen Feinschmecker weniger frisches Grün – und damit auch weniger Gründe für nächtliche Friedhofsbesuche. Zumindest kulinarisch.