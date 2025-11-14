Windkraft-Betreiber machen Druck auf die Politik

Fünf Projekte im UVP-Verfahren

In den vergangenen eineinhalb Jahren seien fünf Projekte – je eines in Königswiesen, Sandl und Vorderweißenbach sowie zwei im Kobernaußerwald – zur Genehmigung eingereicht worden, sagt Kaineder. Sie befinden sich mitten im für eine Umsetzung maßgeblichen Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Insgesamt würden diese Projekte 62 Windkraftanlagen mit einer Leistung von rund 450 Megawatt Windstrom umfassen. „Das sind über 1,3 TWh pro Jahr und damit Strom für etwa 400.000 Haushalte“, rechnet Kaineder vor.