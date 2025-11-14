Vorteilswelt
Unfalllenker (41) attackierte zwei Polizeibeamte

Oberösterreich
14.11.2025 11:41
Der aggressive Mann musste in Krankenhaus (Symboldbild)
Der aggressive Mann musste in Krankenhaus (Symboldbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Weil Polizisten vermuteten, dass ein 41-Jähriger, der zuvor in einen Unfall in Attnang (OÖ) verwickelt war, alkoholisiert war, verlor der Mann völlig die Nerven. Er attackierte die beiden Beamten und wurde dann selbst verhaftet. Alkotest konnte keiner gemacht werden.

0 Kommentare

Im Zuge einer Unfallaufnahme mit Sachschaden kam es am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in Attnang zu einem Angriff auf Polizeibeamte. Der 41-jährige Einheimische stand im Verdacht, seinen PKW in alkoholisiertem Zustand gelenkt zu haben.

Lenker wurde festgenommen
Im Laufe der Unfallaufnahme verhielt sich der 41-Jährige immer aggressiv gegenüber den Polizisten und musste mehrmals auf Distanz gehalten werden. Dann attackierte der 41-Jährige sogar die beiden Polizeibeamten, teilweise auch mit Fäusten. Der Mann wurde schließlich von den Beamten zu Boden gebracht und festgenommen.

Der 41-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus verbracht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Krone Oberösterreich
Oberösterreich

