Unfalllenker (41) attackierte zwei Polizeibeamte

Lenker wurde festgenommen

Im Laufe der Unfallaufnahme verhielt sich der 41-Jährige immer aggressiv gegenüber den Polizisten und musste mehrmals auf Distanz gehalten werden. Dann attackierte der 41-Jährige sogar die beiden Polizeibeamten, teilweise auch mit Fäusten. Der Mann wurde schließlich von den Beamten zu Boden gebracht und festgenommen.