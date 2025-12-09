Trumpf im Laimer-Poker: Werbung in eigener Sache

„Bin für alles offen“

Laut deutschen Medien will man sein Grundgehalt von neun Millionen Euro anheben - erste Vertragsgespräche zwischen den Bayern-Bossen und Spielerseite sollen bereits stattgefunden haben. Laimer sagte zuletzt im Interview mit Sky: „Ich bin für alles offen, fühle mich hier sehr wohl!“ Mit Harry Kane hat der Österreicher einen Fan in der Mannschaft: „Die Energie, die er reinbringt, hilft extrem“, so der Stürmer. Dessen Truppe in der Champions League heute Sporting empfängt, der Kanadier Alphonso Davies könnte dabei nach seinem Kreuzbandriss im März ein Comeback feiern.