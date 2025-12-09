Trumpf im Laimer-Poker: Werbung in eigener Sache

Bayern München will mit ÖFB-Teamspieler Laimer verlängern - doch dessen Marktwert ist gestiegen …
Nur ja keinen Spieler im Kader haben, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, danach ablösefrei gehen oder beim Gehalt in eine völlig neue Dimension vorstoßen kann
Weil die Klubs so ticken, ist die „Akte Laimer“ beim FC Bayern trotz Vertrags bis 2027 so heiß. Aktuell zeigt der Österreicher beim Rekordmeister groß auf, machte beim 5:0 über Stuttgart als Außenverteidiger das 1:0, bei dem er Goalie Nübel per Ferserl eine „Gurke“ andrehte. Co-Trainer René Maric schrieb in den sozialen Medien: „Bin nicht sicher, ob er Zidane der Alpen oder Laimer Yamal ist.“
Dass die Bayern den Vertrag verlängern möchten, ist kein Geheimnis, Laimer zeigt sich gelassen: „Eigentlich bin ich da noch ganz ruhig. Ich probiere, meine Leistung zu bringen und das gar nicht so nah an mich ranzulassen. Die beste Werbung ist eh immer, wenn man gut Fußball spielt“, so der 28-Jährige.
„Bin für alles offen“
Laut deutschen Medien will man sein Grundgehalt von neun Millionen Euro anheben - erste Vertragsgespräche zwischen den Bayern-Bossen und Spielerseite sollen bereits stattgefunden haben. Laimer sagte zuletzt im Interview mit Sky: „Ich bin für alles offen, fühle mich hier sehr wohl!“ Mit Harry Kane hat der Österreicher einen Fan in der Mannschaft: „Die Energie, die er reinbringt, hilft extrem“, so der Stürmer. Dessen Truppe in der Champions League heute Sporting empfängt, der Kanadier Alphonso Davies könnte dabei nach seinem Kreuzbandriss im März ein Comeback feiern.
