Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!

Die Debatte zum heimischen Waffengesetz ist hitzig, die Botschaft der Bevölkerung aber eindeutig: Eine große Mehrheit will, dass die Rechtslage verschärft wird. 81 Prozent der Befragten sprechen sich in einer brandaktuellen „Krone“-Umfrage für strengere Gesetze aus, 92 Prozent befürworten mehrstufige psychologische Tests vor dem Erwerb einer Schusswaffe, und 76 Prozent meinen sogar, dass auch aktuelle Waffenbesitzer der Klassen B (Pistolen und Revolver) sowie C (Langwaffen und Schrotflinten) nachträglich strengere Tests absolvieren müssen (siehe Grafik).