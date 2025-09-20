Vorteilswelt
Ein neuer Baum vorm Haus – statt Brand aus!

Burgenland
20.09.2025 19:00
Per Video werden die Baumpflanzchallenges der Feuerwehren festgehalten – deshalb sind die ...
Per Video werden die Baumpflanzchallenges der Feuerwehren festgehalten – deshalb sind die Screenshots daraus auch qualitativ nicht die besten. Trotzdem wollten wir euch die Challenge nicht vorenthalten!(Bild: Facebook, FF Bruckneudorf)

Eine sympathische Herausforderung macht derzeit die Runde unter den Feuerwehren des Bundeslandes.

Auf Facebook präsentierte die Feuerwehr Parndorf kürzlich per Video eine Aktion, die sie minutiös genau geplant hatte: Die Florianis haben die „Baumpflanzchallenge“ angenommen. Zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr und vier erwachsene Feuerwehrmitglieder pflanzten in der unteren Wunkau gegenüber dem Feuerwehrhaus einen neuen Baum.

Die Parndorfer Feuerwehrcrew ließ den „schweren“ Baum per Kran an seinen Platz fliegen.
Die Parndorfer Feuerwehrcrew ließ den „schweren“ Baum per Kran an seinen Platz fliegen.(Bild: facebook, FFW Parndorf)

Die Herausforderung verbindet Klimaschutz mit Kameradschaft und ist im Wachsen.

Feuerwehrkommandant Stefan Wallentich: „Die Nominierung kam aus der Steiermark von der Feuerwehr St. Aegyden am Neuwalde zu uns ins Burgenland.“

Die Aktion funktioniert nämlich wie eine Art Wette und verbreitet sich etwa auch in Deutschland: Eine Feuerwehr nominiert auf Facebook Kollegen eines anderen Ortes mit einer Zeitvorgabe, innerhalb der eine neuer Baum gesetzt werden muss. Schaffen es die Nominierten nicht, müssen sie eine Jause ausrichten.

Radwallfahrt in den Ferien brachte die Nominierung 
Die Parndorfer Feuerwehr wurde bei einer Radwallfahrt nach Mariazell in den Ferien nominiert. Wallentich: „Sie machten auf der rund 160 Kilometer langen Strecke einen Stopp bei der Feuerwehr in St. Aegyd am Neuwalde in der Steiermark. Mit denen sind wir befreundet.“

Dabei fassten die Parndorfer die Challenge aus, innerhalb von zwei Wochen einen neuen Baum zu setzen. Sie planten den Einsatz, sogar nach einem eigenen Drehbuch, damit er auf Video gebannt werden konnte. Und so kann sich Parndorf über einen neuen Ginkobaum vis à vis des Feuerwehrhauses freuen. Die Parndorfer nominierten übrigens die Feuerwehren Donnerskirchen, Gattendorf und Wr. Neudorf. Im Burgenland haben auch bereits die Wehren Bruckneudorf, Zurndorf und Mönchhof erfolgreich ein Bäumchen gesetzt.

Bettina Mader
