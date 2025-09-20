Ein neuer Baum vorm Haus – statt Brand aus!

Dabei fassten die Parndorfer die Challenge aus, innerhalb von zwei Wochen einen neuen Baum zu setzen. Sie planten den Einsatz, sogar nach einem eigenen Drehbuch, damit er auf Video gebannt werden konnte. Und so kann sich Parndorf über einen neuen Ginkobaum vis à vis des Feuerwehrhauses freuen. Die Parndorfer nominierten übrigens die Feuerwehren Donnerskirchen, Gattendorf und Wr. Neudorf. Im Burgenland haben auch bereits die Wehren Bruckneudorf, Zurndorf und Mönchhof erfolgreich ein Bäumchen gesetzt.