Messerattacke nach Streit unter Nachbarn

Ein heftiger Streit zwischen zwei Nachbarn in Wien-Favoriten ist Freitagabend völlig eskaliert, nachdem einer der beiden plötzlich ein Messer gezückt hatte.
Gegen 21 Uhr gerieten ein 44-Jähriger und ein 38-Jähriger im Stiegenhaus aneinander. Laut Polizei soll der Jüngere den Mann lautstark angeschrien haben. Als dieser nicht reagierte und weiterging, soll ihm der 38-Jährige die Stiegen hinauf gefolgt sein und plötzlich ein Messer gezückt haben.
Verdächtiger verletzte sich selbst
Der 44-Jährige hatte einen großen Karton bei sich, den er in Richtung des Angreifers warf. Dabei verletzte sich der 38-Jährige selbst am Unterarm. Er musste von der Rettung in ein Spital gebracht werden.
Ein Alkotest ergab bei ihm 2,02 Promille. Der Mann wurde nach der Versorgung festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.