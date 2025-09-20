Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verdächtiger in Haft

Messerattacke nach Streit unter Nachbarn

Wien
20.09.2025 12:03
(Bild: Pachner Jürgen)

Ein heftiger Streit zwischen zwei Nachbarn in Wien-Favoriten ist Freitagabend völlig eskaliert, nachdem einer der beiden plötzlich ein Messer gezückt hatte.

0 Kommentare

Gegen 21 Uhr gerieten ein 44-Jähriger und ein 38-Jähriger im Stiegenhaus aneinander. Laut Polizei soll der Jüngere den Mann lautstark angeschrien haben. Als dieser nicht reagierte und weiterging, soll ihm der 38-Jährige die Stiegen hinauf gefolgt sein und plötzlich ein Messer gezückt haben.

Verdächtiger verletzte sich selbst
Der 44-Jährige hatte einen großen Karton bei sich, den er in Richtung des Angreifers warf. Dabei verletzte sich der 38-Jährige selbst am Unterarm. Er musste von der Rettung in ein Spital gebracht werden.

Lesen Sie auch:
Betroffene erstatten öfter Anzeige bei der Polizei als noch vor Jahren.
Täter oft (Ex-)Partner
Immer mehr Gewalt-Betroffene suchen sich Hilfe
20.09.2025

Ein Alkotest ergab bei ihm 2,02 Promille. Der Mann wurde nach der Versorgung festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
16° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
15° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
14° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
12° / 29°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
166.508 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
130.598 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
102.593 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1723 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1171 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1035 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Wien
Verdächtiger in Haft
Messerattacke nach Streit unter Nachbarn
Band bestätigt Tod
„Du fehlst uns“: Trauer um Wiener-Wahnsinn-Sänger
Täter oft (Ex-)Partner
Immer mehr Gewalt-Betroffene suchen sich Hilfe
„Krone“-Interview
Alex Eder: „Bin nicht hier, um klein zu denken“
Gräueltat in Wien
Pfleger verging sich an hilfloser Pensionistin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf