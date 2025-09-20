Immer mehr Gewalt-Betroffene suchen sich Hilfe

Meiste Gewalt in Floridsdorf und Simmering

Die meisten polizeilichen Meldungen pro 10.000 Einwohner gab es mit 28,5 im Stadtpolizeikommando für den 21. Bezirk gefolgt von 25,5 in Simmering und 24 Anzeigen im Polizeikommando für den 16. und 17. Bezirk. Die meisten Strafanzeigen gibt es für das Delikt der (schweren) Körperverletzung mit 2763, gefolgt von gefährlicher Drohung (2034) und fortgesetzter Gewaltausübung (358). Die Täter sind meist (Ex-)Partner oder Familienmitglieder. 42,1 Prozent der Gefährder verfügen über die österreichische Staatsbürgerschaft 33,3 Prozent kommen aus nicht EU-Staaten.