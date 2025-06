Zweistaatenlösung: Konferenz ist „kontraproduktiv“

USA warnen vor „anti-israelischen Maßahmen“

Die US-Regierung spricht von „anti-israelischen Maßnahmen“ durch die Teilnehmer der Konferenz in New York. Diese würden sich auch gegen die außenpolitischen Interessen der USA richten. In einer diplomatischen Depesche wird allen Staaten, die den Palästinenserstaat offiziell anerkennen, mit „diplomatischen Konsequenzen“ gedroht.