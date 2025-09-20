Helfen Sie uns mit herbstlichen Eis-Ideen!

Während Tigran im Verkauf sein Talent beweist und dazu animiert immer neue Sorten zu verkosten, stehen die anderen beiden vormittags in der Produktion – und am Nachmittag ebenfalls in ihrem kleinen Laden in Gols. Die Eismanufaktur-Fans werden mehr, nicht zuletzt weil das Trio auch die ganzen zehn Volksfesttage beim Volksfest Bekanntschaften gesammelt hat.