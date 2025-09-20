Helfen Sie uns mit herbstlichen Eis-Ideen!

Vorteilswelt
Burgenland
20.09.2025 09:00
Ivo, Janna und Tigran freuen sich auf viele spannende Ideen
Ivo, Janna und Tigran freuen sich auf viele spannende Ideen

Die Seewinkler Eismanufaktur erfreut ihre Gäste seit heuer mit ihrem Gefrorenen und sucht jetzt neue Geschmäcker – und unsere Krone Leser sollen sich dabei einbringen. 

Bienenstich, Apfelstrudel, Zimtschnecke, Golser Dirndl oder Mozart – das sind nur einige der Eiskreationen der Seewinkler Eismanufaktur. Ivan „Ivo“ Klaric, seine Frau Janna und Schwager Tigran versorgen seit diesem Jahr die Golser und die Umgebung mit ihrem selbstgemachten Eis – und die Fangemeinde wächst. Denn das Trio hat herrliche Eis-Ideen und versteht diese auch umzusetzen.

Während Tigran im Verkauf sein Talent beweist und dazu animiert immer neue Sorten zu verkosten, stehen die anderen beiden vormittags in der Produktion – und am Nachmittag ebenfalls in ihrem kleinen Laden in Gols. Die Eismanufaktur-Fans werden mehr, nicht zuletzt weil das Trio auch die ganzen zehn Volksfesttage beim Volksfest Bekanntschaften gesammelt hat.

Jetzt sind die drei auf der Suche nach herbstlichen Eis-Ideen. Da kommen die „Krone“-Leser ins Spiel. Das Trio bittet genau sie um Ideen für Herbst-Eis-Sorten. „Wir sind gespannt, welche Geschmacksrichtung die Leute gerne kosten würden“, meint Ivo. Und bittet: „Machbar sollten sie allerdings schon sein.“

Rein in Krone Burgenland und Ideen abgeben!
Wer also eine Idee hat, welche Eissorte demnächst in der Truhe in Gols seinen Platz finden soll, rein in Social Media, die Facebook-Seite von „Krone“-Burgenland aufrufen und unter dem Aufruf seine Wunsch-Geschmacksrichtung verewigen. Eine Woche werden Vorschläge gesammelt. Also: Welche herbstliche Eissorte soll demnächst auf eurer Zunge schmelzen? Wir sind gespannt! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
14-Jähriger in U-Haft
Einen Tag nach Messerattacke Amoklauf angekündigt
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Ärger wegen Strafen
Mietauto-Firma wehrt sich gegen schwere Vorwürfe
S7 feierlich eröffnet
Von Ilz bis zur Staatsgrenze in nur 17 Minuten
19. September 1955
Ein historisches Datum für Bruckneudorf und Bruck
