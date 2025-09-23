Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Ernte-Bilanz

Burgenland ist Nummer 1 bei Bio-Erdäpfeln

Burgenland: Wirtschaft
23.09.2025 16:00
Gefragter Ab-Hof-Verkauf: Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich und ...
Gefragter Ab-Hof-Verkauf: Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich und Direktvermarkterin Silvia Fruhmann.(Bild: LK Bgld./Tesch-Wessely)

Fast ein Drittel der Kartoffeln des Landes stammt aus aus biologischem Anbau. Kürbisse sind flächenmäßig am Vormarsch. Beides wird gern direkt ab Hof gekauft.

0 Kommentare

Mit einem Anteil von 27 Prozent der Kartoffelfläche, der biologisch bewirtschaftet wird, sind die burgenländischen Bauern Spitzenreiter in Österreich. Gesamt werden auf 1640 Hektar 60 Prozent der Flächen für Erdäpfel in der Stärke- und Speiseindustrie genützt und 40 Prozent für Früh- und Speisekartoffeln.

Später Erntebeginn brachte schließlich gute Ergebnisse
Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich: „Die heurige Ernte begann aufgrund kühlerer Temperaturen erst mit Mitte Juni. Die Qualität und Menge ist je nach Kartoffelsorte gut“. Bisher wurden 59.100 Tonnen geerntet. Noch bis Ende September, Anfang Oktober läuft die Ernte. Die Nachfrage nach frischen Erdäpfeln ist hoch und viele Konsumenten kaufen sie gleich ab Hof ein. Übrigens isst jeder Österreicher rund ein Kilo Kartoffeln in der Woche, 53 Kilogramm im Jahr. Die Anbauflächen im Burgenland legten heuer um 240 Hektar zu, das entspricht einem Zuwachs von satten 17 Prozent.

Mehr Felder werden mittlerweile mit Kürbissen bestellt
Großer Beliebtheit erfreuen sich auch Kürbisse – ihre Anbaufläche wuchs um rund drei Prozent im Vergleich zu 2024 auf 1830 Hektar ran. Auch hier ist Direktvermarktung sehr geschätzt. Berlakovich: „Gerade in Zeiten globaler Unsicherheiten gewinnt die Versorgung aus der Region immer stärker an Bedeutung“.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
15° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
14° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
14° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
14° / 16°
Symbol bedeckt

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
168.294 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
146.198 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.412 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
1843 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1800 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1592 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Burgenland: Wirtschaft
Erste Ernte-Bilanz
Burgenland ist Nummer 1 bei Bio-Erdäpfeln
Bürger sind ungeduldig
Zuckerfabrik: Langes Warten auf eine neue Zukunft
Partnerstadt Hamburg
„Tor zur Welt“ steht dem Burgenland weit offen
Aktuelle Studie
„Wiedergewonnene Dynamik im Wohnbausektor“
Im Radlfieber
Bad Tatzmannsdorf radelt auf der Überholspur dahin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf