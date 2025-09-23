Burgenland ist Nummer 1 bei Bio-Erdäpfeln

Später Erntebeginn brachte schließlich gute Ergebnisse

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich: „Die heurige Ernte begann aufgrund kühlerer Temperaturen erst mit Mitte Juni. Die Qualität und Menge ist je nach Kartoffelsorte gut“. Bisher wurden 59.100 Tonnen geerntet. Noch bis Ende September, Anfang Oktober läuft die Ernte. Die Nachfrage nach frischen Erdäpfeln ist hoch und viele Konsumenten kaufen sie gleich ab Hof ein. Übrigens isst jeder Österreicher rund ein Kilo Kartoffeln in der Woche, 53 Kilogramm im Jahr. Die Anbauflächen im Burgenland legten heuer um 240 Hektar zu, das entspricht einem Zuwachs von satten 17 Prozent.