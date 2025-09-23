Vorteilswelt
300 Firmen vertreten

Tirol: IT-Sicherheit stand im Fokus bei Konferenz

Tirol
23.09.2025 16:00
Über 300 Unternehmen aus Westösterreich folgten kürzlich einer Einladung der IT-Firma ACP Tirol in den Congress Innsbruck zu einer Fachkonferenz. Diese stand im Zeichen von Künstlicher Intelligenz (KI), modernen Kommunikationslösungen sowie der Sicherheit im IT-Bereich.

Besonders der letztere Punkt stand im Fokus. Denn „technologische Resilienz ist schon lange kein Zukunftsthema mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit. Österreichs Wirtschaft steht vor multiplen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen, Inflation, Ressourcenknappheit oder der Klimakrise. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu bestehen, braucht es robuste IT-Infrastrukturen“, ist sich Geschäftsführer Claudius Ghedina sicher.

Geboten wurde den Teilnehmenden ein umfassender Einblick in die aktuellsten Trends, Technologien und Praxisanwendungen.

Diese vier Felder müssen von Anfang an zusammengedacht werden, damit sie später gezielt ineinandergreifen und ein stabiles Fundament bilden.

Ganzheitlicher Ansatz mit vier Säulen
Führende IT-Hersteller und Experten gaben Antworten darauf, wie Betriebe ihre digitalen Systeme resilient aufbauen und die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Seitens ACP setzt man in Kooperation mit weiteren Unternehmen auf einen ganzheitlichen Ansatz, der folgende vier Säulen umfasst: Cyber-Security, Data & AI, Cloud & Data Center sowie Modern Workplace.

„Diese vier Felder müssen von Anfang an zusammengedacht werden, damit sie später gezielt ineinandergreifen und ein stabiles Fundament bilden“, betont Ghedina abschließend.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
