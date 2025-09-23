Tirol: IT-Sicherheit stand im Fokus bei Konferenz

Besonders der letztere Punkt stand im Fokus. Denn „technologische Resilienz ist schon lange kein Zukunftsthema mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit. Österreichs Wirtschaft steht vor multiplen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen, Inflation, Ressourcenknappheit oder der Klimakrise. Um in diesem Umfeld erfolgreich zu bestehen, braucht es robuste IT-Infrastrukturen“, ist sich Geschäftsführer Claudius Ghedina sicher.