Siebenjähriger nach Fenstersturz verstorben

Tragisches Ende nach dem Unfall am Samstagabend in Wien-Penzing: Der sieben Jahre alte Bub, der aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt war, ist im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.
Das teilte das Allgemeine Krankenhaus Wien (AKH Wien) am Dienstagnachmittag mit. Das Kind hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und war in kritischem Zustand in ein Spital gebracht worden. Trotz intensiver medizinischer Behandlung konnte sein Leben nicht gerettet werden.
Unklar, wie es zum Sturz kam
Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich die Mutter (40) sowie drei weitere minderjährige Geschwister in der Wohnung. Die Mutter hörte den Aufprall und entdeckte ihren schwer verletzten Sohn. Wie es zu dem Sturz kam, ist weiterhin Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ob fahrlässiges Verhalten vorliegen könnte, muss noch geklärt werden.
