Siebenjähriger nach Fenstersturz verstorben

Unklar, wie es zum Sturz kam

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich die Mutter (40) sowie drei weitere minderjährige Geschwister in der Wohnung. Die Mutter hörte den Aufprall und entdeckte ihren schwer verletzten Sohn. Wie es zu dem Sturz kam, ist weiterhin Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ob fahrlässiges Verhalten vorliegen könnte, muss noch geklärt werden.