Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach tragischem Tod

RTL schneidet Dahlmeier-Szene aus Fernsehshow

Ski Nordisch
23.09.2025 15:48
Laura Dhalmeier starb im Juli im Alter von 31 Jahren.
Laura Dhalmeier starb im Juli im Alter von 31 Jahren.(Bild: APA/dpa/Matthias Balk)

Nach dem Tod von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier beim Bergsteigen in Pakistan hat der Fernsehsender RTL eine Szene mit ihr in der Unterhaltungsshow „Drei gegen Einen“ herausgeschnitten. Stattdessen widmet RTL die Sendung am Samstag der mit 31 Jahren gestorbenen Sportlerin. Vor Beginn der Show wird ein Vorspann mit ihrem Foto eingeblendet.

0 Kommentare

„Die folgende Ausgabe von ‘Drei gegen Einen‘ wurde im Frühjahr 2025 aufgezeichnet“, heißt es dort. „In der ersten Challenge traten unsere drei Prominenten im Biathlon gegen die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeier an, die am 28. Juli auf tragische Weise bei einer Bergtour ums Leben kam.“

„Außergewöhnliche Persönlichkeit“
RTL erinnert an die Begegnung: „In unserer Show durften wir Laura Dahlmeier als außergewöhnliche Persönlichkeit erleben, die das Publikum mit ihrer Leidenschaft und Freude begeistert hat. Aus Rücksicht und Respekt verzichten wir darauf, die Challenge mit Laura Dahlmeier auszustrahlen. Wir widmen diese Sendung Laura Dahlmeier und ihrer Familie und sprechen unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aus.“

Lesen Sie auch:
Drei Wochen nach Tod
Emotionaler Post! So trauert Dahlmeiers Mutter
19.08.2025
Nächste Wende
Management: Keine Bergung von Dahlmeiers Leiche!
15.09.2025

Die Sendung mit Jens „Knossi“ Knossalla, Tim Mälzer und Jan Köppen wird am Samstag (27. September) um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen ausgestrahlt, beim Streamingdienst RTL+ ist sie schon verfügbar.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
RTL
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
168.294 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
146.198 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.412 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
1843 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1800 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1592 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Ski Nordisch
Nach tragischem Tod
RTL schneidet Dahlmeier-Szene aus Fernsehshow
Skisprung-Schanze
Stürze haben nun wohl Auswirkungen auf Olympia
2026 bis 2029
Exklusivvertrag: FIS und Infront bündeln WM-Rechte
Nach Pinkelnig und Co.
Olympiaschanze fordert drittes Kreuzbandriss-Opfer
Disqualifikation nervt
Bachlinger segelt auf den Spuren von Morgenstern

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf