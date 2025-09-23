Asylwerber sticht mit Glasflasche auf Mann ein

Eine kaputte Glasflasche, zwei Asylwerber, mehrere Schnittwunden: Wilde Szenen spielten sich Dienstagmittag am Bahnhofsplatz in Traiskirchen in Niederösterreich ab. Beide Männer mussten ins Spital gebracht werden.
Gegen 12 Uhr wählte eine Zeugin den Notruf. Sie hatte beobachtet, wie ein Mann zunächst mit einer Glasflasche auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und danach mit der zerbrochenen Flasche auch noch auf ihn eingestochen hat.
Verletzungen im Halsbereich
Als die Polizei am Bahnhofsplatz eingetroffen ist, hatten die Streithähne bereits getrennte Wege eingeschlagen. Einer wurde am Ende des Platzes angetroffen, der zweite eine Straße weiter. Beide wiesen Stichverletzungen, unter anderem im Hals, auf. Sie wurden ins Krankenhaus Wiener Neustadt beziehungsweise Baden gebracht. Lebensbedrohlich verletzt war aber keiner der beiden.
Warum der 27-jährige Algerier und der um ein Jahr jüngerer Marokkaner in Streit geraten waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Unklar ist auch, warum beide Männer Schnittverletzungen erlitten haben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.