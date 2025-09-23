Vorteilswelt
Streit in Traiskirchen

Asylwerber sticht mit Glasflasche auf Mann ein

Niederösterreich
23.09.2025 15:39
Zunächst schlug der Mann mit einer Flasche auf seinen Kontrahenten ein – als sie brach, stach er ...
Zunächst schlug der Mann mit einer Flasche auf seinen Kontrahenten ein – als sie brach, stach er auch noch zu. (Symbolbild)(Bild: butus - stock.adobe.com)

Eine kaputte Glasflasche, zwei Asylwerber, mehrere Schnittwunden: Wilde Szenen spielten sich Dienstagmittag am Bahnhofsplatz in Traiskirchen in Niederösterreich ab. Beide Männer mussten ins Spital gebracht werden.

Gegen 12 Uhr wählte eine Zeugin den Notruf. Sie hatte beobachtet, wie ein Mann zunächst mit einer Glasflasche auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und danach mit der zerbrochenen Flasche auch noch auf ihn eingestochen hat. 

Verletzungen im Halsbereich
Als die Polizei am Bahnhofsplatz eingetroffen ist, hatten die Streithähne bereits getrennte Wege eingeschlagen. Einer wurde am Ende des Platzes angetroffen, der zweite eine Straße weiter. Beide wiesen Stichverletzungen, unter anderem im Hals, auf. Sie wurden ins Krankenhaus Wiener Neustadt beziehungsweise Baden gebracht. Lebensbedrohlich verletzt war aber keiner der beiden.

Warum der 27-jährige Algerier und der um ein Jahr jüngerer Marokkaner in Streit geraten waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Unklar ist auch, warum beide Männer Schnittverletzungen erlitten haben.

Ähnliche Themen
Traiskirchen
Polizei
Asylwerber
Loading
