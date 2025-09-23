Asylwerber sticht mit Glasflasche auf Mann ein

Verletzungen im Halsbereich

Als die Polizei am Bahnhofsplatz eingetroffen ist, hatten die Streithähne bereits getrennte Wege eingeschlagen. Einer wurde am Ende des Platzes angetroffen, der zweite eine Straße weiter. Beide wiesen Stichverletzungen, unter anderem im Hals, auf. Sie wurden ins Krankenhaus Wiener Neustadt beziehungsweise Baden gebracht. Lebensbedrohlich verletzt war aber keiner der beiden.