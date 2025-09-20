Als Amokläufer bezichtigt: „War in Schockstarre“

„Wollte nur den toten Täter nennen“

Dann habe er selbst gegoogelt und sei auf diesen Namen gestoßen. „Fakt ist aber, er war nicht der Täter. Sie haben ihn mit Ihrem Posting des mehrfachen Mordes beschuldigt!“, so der Richter. „Ich wusste ja gar nicht, dass der existiert. Ich wollte nur den toten Täter nennen“, wehrt sich der mehrfach vorbestrafte Mann. „Was kann ich dafür, wenn irgendwelche Idioten den falschen Namen posten?“, versucht sich der Arbeitslose weiter herauszureden. „Sie haben genau das Gleiche gemacht!“, schüttelt der Richter den Kopf.