Verleumdet: Er zog gegen Oma (70) vor Gericht

Mit ihren erwachsenen Kindern stellte die vierfache Oma „Ermittlungen“ an. Die ausgeforschten IP-Adressen jener Geräte, die in ihrem Facebook-Profil eingeloggt waren, legt ihr Anwalt Max Wälde-Sinigoi Richter Stefan Romstorfer vor. Neben ihrem iPhone 8 und ihrem iPad waren dies auch ein weiteres iPhone und ein Android-Gerät mit Standort in Wien: „Ich hatte nie ein Android-Handy“, beteuert die Frau und kann beweisen, dass sie am Tag des Einloggens auch nicht in Wien war. Am Tag des Postings habe sie auf ihren vierjährigen Enkel aufgepasst: „Da hab ich keine Zeit zum Handyschauen.“