Wanderer fanden Tier

Kadaver von Bärin in Trentiner Wald entdeckt

Ausland
19.09.2025 13:28

Im Wald von Caldes im Trentiner Val di Sole ist der Kadaver einer erwachsenen Bärin gefunden worden. Entdeckt wurde das Tier von einer Gruppe Wanderer. Die Todesursache wird untersucht.

0 Kommentare

Das Trentino hatte zuletzt einen Gesetzesentwurf gebilligt, der die Ausbreitung der Bärenpopulation eindämmen soll. Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten.

EU-Projekt zeigte Wirkung
Tierschützer fordern immer wieder, Menschen für die wilden Tiere zu sensibilisieren oder Wildtierkorridore einzurichten. Nach Angaben der Provinz Trient hat die Anzahl der Bären in dem Gebiet seit Beginn des EU-Projekts „Life Ursus“ vor 24 Jahren massiv zugenommen.

Sicherheitskräfte in einem Waldstück oberhalb der Gemeinde Caldes im Trentino (undatiert).
Sicherheitskräfte in einem Waldstück oberhalb der Gemeinde Caldes im Trentino (undatiert).(Bild: APA/PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

100 Bären im Trentino
Mittlerweile soll sich die Zahl der Bären im Trentino laut Schätzung auf über 100 belaufen. Laut Entwurf obliegt es dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, die Keulung problematischer Exemplare anzuordnen.

In der Gegend war im April 2023 ein 26-jähriger Jogger von der Problembärin „JJ4“ angegriffen und getötet worden.

