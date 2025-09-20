Sellner-Bekannter wegen Terrorverdachts in U-Haft

SPÖ: „FPÖ gefährlich für Österreich“

Die SPÖ nutzte die Inhaftierung des Niederländers für Kritik an der FPÖ und erinnerte an deren Verbindungen zu den Identitären. „Der Niederländer war noch im Juli bei einem Fest der Identitären Bewegung in Wien und ist zwei Tage später mit Sellner bei einer Demo europäischer Identitärer durch die Innenstadt marschiert, bei der auch ein FPÖ-Mitarbeiter dabei war. Zur Erinnerung: Die rechtsextremen Identitären sind für Kickl (FPÖ-Chef Herbert, Anm.) ein ,unterstützenswertes Projekt‘ und eine ,NGO von rechts‘“, wird Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim in einer Aussendung am Samstag zitiert. „Die FPÖ findet Rechtsextreme, die engste Kontakte mit Terrorverdächtigen unterhalten, unterstützenswert – das passt genau ins Bild“, meinte Seltenheim.