Bikerin gestürzt: Motorrad landete in der Mürz

Das Motorrad wurde über die Böschung geschleudert und kam am Ufer der Mürz zum Stillstand. Die Freiwilligen Feuerwehren Mürzsteg und Neuberg an der Mürz eilten zum Einsatzort. Feuerwehrsanitäter übernahmen die Erstversorgung der Verunfallten. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt. Das Motorrad wurde geborgen – nach etwa einer Stunde konnte die Totalsperre der B23 aufgehoben werden.