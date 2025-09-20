Bikerin gestürzt: Motorrad landete in der Mürz

Heikler Unfall am Samstag in der Steiermark: Eine Motorradfahrerin kam auf der B23 zu Sturz – ihr Motorrad schlitterte in die Mürz. Sie verletzte sich unbestimmten Grades. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.
Am Samstag lockte das sonnige Wetter viele Motorradfahrer auf die steirischen Straßen. Für eine Lenkerin endete die Ausfahrt im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag jedoch mit einem Unfall: Kurz vor 14 Uhr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve zu Sturz und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Das Motorrad wurde über die Böschung geschleudert und kam am Ufer der Mürz zum Stillstand. Die Freiwilligen Feuerwehren Mürzsteg und Neuberg an der Mürz eilten zum Einsatzort. Feuerwehrsanitäter übernahmen die Erstversorgung der Verunfallten. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt. Das Motorrad wurde geborgen – nach etwa einer Stunde konnte die Totalsperre der B23 aufgehoben werden.
