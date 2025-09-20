Maddie-Verdächtiger nach Haftentlassung obdachlos

In Deutschland sorgt die Freilassung eines prominenten Strafgefangenen für Diskussionen. Der 48-jährige Deutsche Christian B., der seit Jahren im Zusammenhang mit dem Verschwinden der kleinen Madeleine McCann („Maddie“) als Verdächtiger gilt, ist seit Mittwoch wieder auf freiem Fuß. Nun wurde bekannt, wo und unter welchen Bedingungen er lebt.