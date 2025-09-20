Vorteilswelt
Nackt! Grün! Granada!

Tunick-Spektakel: Hunderte Nackte im Olivenhain

Ausland
20.09.2025 17:02
Hunderte Menschen in Dunkelgrün: Für Spencer Tunicks Kunstaktion „Porträt Alhambra 1925“ ...
Hunderte Menschen in Dunkelgrün: Für Spencer Tunicks Kunstaktion „Porträt Alhambra 1925“ posierten Freiwillige in einem Olivenhain bei Granada. Der US-Fotograf ist bekannt für spektakuläre Massenszenen mit Nackten weltweit.(Bild: EPA/Pepe Torres)

Hunderte Menschen haben sich in Südspanien ausgezogen, dunkelgrün anmalen und vom US-Fotografen Spencer Tunick ablichten lassen. Die Kunstaktion „Porträt Alhambra 1925“ in einem Olivenhain am Stadtrand von Granada war die erste Installation des Fotokünstlers in Andalusien.

Laut der spanischen Nachrichtenagentur Europa Press hatte der Fotograf den Olivenhain für seine neue Installation bei einer Ortssuche in Granada entdeckt. Er habe dort „wunderschöne Berge voller Olivenbäume, die alle wie eine Musikkapelle in Reih‘ und Glied standen“, gesehen. Sie hätten ihn an Menschen erinnert.

Mehr Bilder der Kunstaktion mit Hunderten Nackten:

„Portrait Alhambra 1925” vom Künstler Spencer Tunick
„Portrait Alhambra 1925” vom Künstler Spencer Tunick(Bild: EPA/Pepe Torres)
„Portrait Alhambra 1925” vom Künstler Spencer Tunick
„Portrait Alhambra 1925” vom Künstler Spencer Tunick(Bild: EPA/Pepe Torres)
„Portrait Alhambra 1925” vom Künstler Spencer Tunick
„Portrait Alhambra 1925” vom Künstler Spencer Tunick(Bild: EPA/Pepe Torres)
„Portrait Alhambra 1925” vom Künstler Spencer Tunick
„Portrait Alhambra 1925” vom Künstler Spencer Tunick(Bild: EPA/Pepe Torres)

Keine professionellen Models
Tunick engagiert nach eigenen Worten keine Profi-Models, weil „es sich um einen Austausch handelt“. Er müsste Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Tesla-Chef Elon Musk sein, um so viele professionelle Models bezahlen zu können. Diese neigten zudem dazu, „zu viel zu posieren“. Er möge aber „sehr einfache Posen“.

Künstler Spencer Tunick gibt Hunderte Freiwillige, die für sein Projekt ‘Porträt Alhambra 1925‘ ...
Künstler Spencer Tunick gibt Hunderte Freiwillige, die für sein Projekt ‘Porträt Alhambra 1925‘ grün bemalt wurden, in einem Olivenhain bei Granada, Andalusien, Südspanien, am 20. September 2025 Anweisungen.(Bild: EPA/Pepe Torres)

Und Bier hat auch was damit zu tun
Der Name der Kunstaktion „Porträt Alhambra 1925“ leitete sich vom 100-jährigen Bestehen der Biermarke Alhambra ab, die wiederum nach der weltberühmten maurischen Stadtburg in Granada benannt ist. Tunick hatte auch schon in anderen Regionen Spaniens Massenszenen fotografiert.

Tunick (Jahrgang 1967) hat weltweit schon viele spektakuläre Massenszenen mit Nackten realisiert, etwa 2012 in München mit rund 1.700 Menschen oder zuvor 2007 in Mexiko-Stadt sogar mit etwa 20.000.

