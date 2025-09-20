ÖHB-Frauen verlieren Testspiel gegen Brasilien

Starker Start gefiel auch Tijsterman

„Ich glaube, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gemacht. In der Abwehr war es noch nicht so gut, aber im Angriff haben wir es wirklich gut gemacht. Dann haben sie es etwas offensiver gestaltet in der Abwehr, das war schwer für uns“, erklärte Tijsterman im ORF-Interview nach dem Spiel. „Ich denke, am Ende hat es in der Deckung gehakt“, meinte Katharina Pandza.