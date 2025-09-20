Vorteilswelt
26:33 in Tulln

ÖHB-Frauen verlieren Testspiel gegen Brasilien

Handball
20.09.2025 22:45
Österreichs Handballerinnen mussten sich Brasilien geschlagen geben.
Österreichs Handballerinnen mussten sich Brasilien geschlagen geben.(Bild: GEPA)

Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen hat sich in einem freundschaftlichen Testspiel in Tulln Brasilien mit 26:33 (18:17) geschlagen geben müssen. Die Partie am Samstag diente der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation sowie die Weltmeisterschaft 2025, die von 27. November bis 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden stattfindet. Die Österreicherinnen werden ihre Gruppenspiele in Rotterdam bestreiten.

Die Österreicherinnen starteten sehr konzentriert und mit viel Schwung in der Offensive. Nach 16 Minuten lag das Team von Cheftrainerin Monique Tijsterman mit 12:8 voran. In der unmittelbaren Schlussphase der ersten Hälfte kam Brasilien (u.a. mit Ex-Hypo-Spielerin Alexandra do Nascimento) jedoch wieder heran und verkürzte den Rückstand auf ein Tor. Nach Wiederanpfiff wechselte die Führung dann schnell und dem ÖHB-Kollektiv entglitt die Partie.

Starker Start gefiel auch Tijsterman
„Ich glaube, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gemacht. In der Abwehr war es noch nicht so gut, aber im Angriff haben wir es wirklich gut gemacht. Dann haben sie es etwas offensiver gestaltet in der Abwehr, das war schwer für uns“, erklärte Tijsterman im ORF-Interview nach dem Spiel. „Ich denke, am Ende hat es in der Deckung gehakt“, meinte Katharina Pandza.

In der EM-Qualifikation stehen für Österreich bald die nächsten Aufgaben an. Zunächst geht es am 15. Oktober in Maria Enzersdorf gegen Israel, am 19. Oktober auswärts gegen Griechenland.

