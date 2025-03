Große Sorge um Mette-Marit nach Gesundheitsupdate

Nur kurze Pause

Sollte es die Gesundheit von Mette-Marit also zulassen, wird sie schon am Freitag wieder öffentliche Termine wahrnehmen. So will die Kronprinzessin laut ihres Kalenders an diesem Tag wieder der Ski-WM in Granåsen beiwohnen, und auch am Wochenende folgen mehrere Wettkämpfe, bei denen Mette-Marit und Haakon die Sportler anfeuern wollen.