In Grazer Klinik

Stromschlag auf ÖBB-Zugwaggon: Bursch gestorben

Kärnten
19.09.2025 08:58
Der Bursche kam in den Stromkreis der Hochspannungsoberleitung des Zuges.
Der Bursche kam in den Stromkreis der Hochspannungsoberleitung des Zuges.(Bild: P. Huber)

Mehrere Jugendliche waren letzte Woche in der Nacht auf Samstag in Maria Saal (Kärnten) entlang der Gleise unterwegs, als zwei davon auf das Dach eines Zugwaggons stiegen. Ein 15-Jähriger erlitt dabei einen Stromschlag. Wenige Tage später verstarb der Bursche.

Als die zwei Jugendlichen auf das Dach der Waggons stiegen, kam es plötzlich zu einer Explosion. Einer der beiden kam mit seinem Körper in den Stromkreis der Hochspannungsoberleitung und erlitt dabei einen schweren Stromschlag. Er kam am Dach des Zuges zu liegen. Seine Freunde alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Dem zweiten Jugendlichen, der ebenfalls auf das Dach geklettert war, passierte nichts.

Kampf der Mediziner blieb ohne Erfolg
Der 15-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde in den Schockraum des Klinikums Klagenfurt gebracht und aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen weiter in die Uniklinik nach Graz überstellt. Doch der Kampf der steirischen Mediziner war vergeblich: „Der 15-Jährige verstarb in der Nacht auf Freitag“, erklärt Simone Pfandl-Pichler, Pressesprecherin der Uniklinik Graz.

