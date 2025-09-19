Stromschlag auf ÖBB-Zugwaggon: Bursch gestorben

Als die zwei Jugendlichen auf das Dach der Waggons stiegen, kam es plötzlich zu einer Explosion. Einer der beiden kam mit seinem Körper in den Stromkreis der Hochspannungsoberleitung und erlitt dabei einen schweren Stromschlag. Er kam am Dach des Zuges zu liegen. Seine Freunde alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Dem zweiten Jugendlichen, der ebenfalls auf das Dach geklettert war, passierte nichts.