Kabeg: Kehrtwende bei wilder Betriebsratsschlacht

Im März dieses Jahres wurden die Anschuldigungen gegen die SPÖ-Politiker Ron Rabitsch (Vizebürgermeister in Klagenfurt) und Maximilian Rakuscha (Landtagsabgeordneter) öffentlich: Die beiden hätten in ihrer Zeit als Kabeg-Betriebsräte – zu Unrecht – monatlich bis zu 900 Euro aus dem Betriebsratsfonds erhalten, so die Vorwürfe. Zur Anzeige gebracht wurde der Untreue-Verdacht übrigens unter anderem von einer Betriebsratskollegin der ÖVP-nahen Fraktion FCG, Roswitha Tomic.