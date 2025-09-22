Kabeg: Kehrtwende bei wilder Betriebsratsschlacht

Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten
Große Aufregung herrschte im vergangenen halben Jahr rund um die Untreue-Causa im Kabeg-Betriebsrat. Zwei prominente SPÖ-Namen gerieten ins Visier der Staatsanwaltschaft – offenbar zu Unrecht.
Im März dieses Jahres wurden die Anschuldigungen gegen die SPÖ-Politiker Ron Rabitsch (Vizebürgermeister in Klagenfurt) und Maximilian Rakuscha (Landtagsabgeordneter) öffentlich: Die beiden hätten in ihrer Zeit als Kabeg-Betriebsräte – zu Unrecht – monatlich bis zu 900 Euro aus dem Betriebsratsfonds erhalten, so die Vorwürfe. Zur Anzeige gebracht wurde der Untreue-Verdacht übrigens unter anderem von einer Betriebsratskollegin der ÖVP-nahen Fraktion FCG, Roswitha Tomic.
