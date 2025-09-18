Andi Knoll: Handschellen-Video sorgt für Wirbel

Die virale Szene – der ORF-Star in Handschellen – hat es schließlich aber nicht in die YouTube-Folge geschafft; dieses Schmankerl servierte Jovanovic nur ihren Fans auf Instagram.

Kabarettistin als täuschend echte Gesetzeshüterin

Wie echt der Dreh wirkte, zeigte sich aber schnell: Vorbeifahrende Autos sollen ihre Geschwindigkeit gedrosselt haben, als sie Jovanovic im Outfit einer Polizistin sahen. „Die Leute haben wirklich geglaubt, ich sei eine Polizistin“, erzählt sie hörbar amüsiert.