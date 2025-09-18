Andi Knoll: Handschellen-Video sorgt für Wirbel

Wilde Szenen in einem Video machen derzeit auf Instagram und YouTube die Runde: ORF-Moderator Andi Knoll wird von einer Polizistin angehalten – und am Ende sogar in Handschellen gelegt. Sofort fragten sich viele Fans: Ist das ernst?
Die Antwort: Natürlich nicht. Hinter dem Clip steckt die neue YouTube-Serie „Fakt oder Mythos“, die Knoll im Auftrag einer großen Supermarktkette moderiert. Das Wissensformat will auf unterhaltsame Weise mit Gerüchten und Irrtümern rund um Ernährung und Nachhaltigkeit aufräumen.
Einige Glasln Wein, dann die Verkehrskontrolle
In der aktuellen Folge geht es um Alkohol. Knoll trinkt dafür vor laufender Kamera acht bis neun Gläser Wein – allerdings alkoholfrei. Als er anschließend von Kabarettistin Ina Jovanovic in Polizeiuniform angehalten wird, glaubt diese, einen betrunkenen Lenker erwischt zu haben. Doch der Alkotest zeigt: 0,0 Promille.
Die virale Szene – der ORF-Star in Handschellen – hat es schließlich aber nicht in die YouTube-Folge geschafft; dieses Schmankerl servierte Jovanovic nur ihren Fans auf Instagram.
Kabarettistin als täuschend echte Gesetzeshüterin
Wie echt der Dreh wirkte, zeigte sich aber schnell: Vorbeifahrende Autos sollen ihre Geschwindigkeit gedrosselt haben, als sie Jovanovic im Outfit einer Polizistin sahen. „Die Leute haben wirklich geglaubt, ich sei eine Polizistin“, erzählt sie hörbar amüsiert.
Und Knoll? Der nahm seine „Festnahme“ offensichtlich gelassen und mit viel Humor. Für ihn war der Dreh eine willkommene Gelegenheit, auf die Vorteile alkoholfreier Getränke hinzuweisen – darunter bessere Leberwerte, ein geringeres Herzinfarktrisiko und mehr geistige Fitness.
