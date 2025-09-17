Alle Augen auf Kate: Goldrobe, Tiara, Glamour pur

Bio-Huhn und Eisbombe

Das Bankett, das seit Monaten akribisch vorbereitet wurde, gilt als Höhepunkt des Staatsbesuchs. Jedes Detail, von der Auswahl der Speisen bis zur Anordnung der Gedecke, unterliegt der persönlichen Prüfung und Genehmigung des Königs. Ein Team von 20 königlichen Köchen zauberte ein exquisites Menü, das auf historischen, unbezahlbaren Porzellansets serviert wurde. Das Menü selbst war traditionell in französischer Sprache verfasst.