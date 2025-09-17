Vorteilswelt
Alle Augen auf Kate: Goldrobe, Tiara, Glamour pur

Royals
17.09.2025 22:32
Kate stiehlt allen die Show: Goldrobe, Tiara und wallende Haare – Melania im Schatten!
Kate stiehlt allen die Show: Goldrobe, Tiara und wallende Haare – Melania im Schatten!(Bild: AFP/PHIL NOBLE)

Die altehrwürdigen Mauern von Windsor Castle wurden am Mittwochabend zum Schauplatz eines glanzvollen Staatsbanketts. König Charles III. und Königin Camilla empfingen US-Präsidenten Donald Trump und First Lady Melania Trump als Ehrengäste. Für den Wow-Moment sorgte aber Prinzessin Kate mit ihrer glamourösen Abendrobe und ihren wallenden Haaren!

In der prächtigen St. George‘s Hall, wo sich die Geschichte des britischen Königshauses in jedem Winkel widerspiegelt, versammelten sich rund 160 Gäste zu einem opulenten Festmahl. Darunter auch der Prinz und die Prinzessin von Wales, William und Kate.

Königin Camilla und König Charles posierten vor Beginn des glamourösen Banketts mit Donald und ...
Königin Camilla und König Charles posierten vor Beginn des glamourösen Banketts mit Donald und Melania Trump.(Bild: AFP/DOUG MILLS)
Die Prinzessin saß beim Dinner neben Donald Trump.
Die Prinzessin saß beim Dinner neben Donald Trump.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Goldene Eleganz: Kate begeistert im Couture-Look
Prinzessin Kate wählte für den Abend eine maßgeschneiderte Robe der britischen Designerin Phillipa Lepley. Das Ensemble bestand aus einem bodenlangen Abendmantel aus handbestickter goldener Chantilly-Spitze, der über einer eleganten Seidenkrepprobe getragen wurde.

Abgerundet wurde ihr Auftritt durch eines ihrer bevorzugten Schmuckstücke: die legendäre „Lover’s Knot“-Tiara von Königin Mary. Das Haar trug sie offen in einer gewellten Mähne.

William und König im Windsor-Anzug
Prinz William erschien – wie auch der König - zum Bankett in der traditionellen „Windsor Uniform“. Dieses historische, militärisch anmutende Gala-Outfit besteht aus einem dunkelblauen Frack mit scharlachrotem Kragen und ebensolchen Aufschlägen.

Die Uniform wird seit Generationen von hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie zu feierlichen Anlässen getragen.

Prinz William und Prinzessin Kate bei ihrer Ankunft
Prinz William und Prinzessin Kate bei ihrer Ankunft(Bild: AFP/PHIL NOBLE)
Prinz William und Prinzessin Kate – hinter ihnen ist Donald Trumps Tochter Tiffany zu erkennen.
Prinz William und Prinzessin Kate – hinter ihnen ist Donald Trumps Tochter Tiffany zu erkennen.(Bild: AP/Aaron Chown)

Schulterfreies Abendkleid
Melania Trump setzte bei dem Staatsbankett von König Charles III. und Königin Camilla auf einen ausdrucksstarken Auftritt in einem schulterfreien Abendkleid in leuchtendem Gelb. Die 55-Jährige kombinierte das auffällige Design mit einem markanten rosafarbenen Gürtel sowie Ohrringen aus Smaragden und Diamanten. 

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump(Bild: AFP/PHIL NOBLE)

Bio-Huhn und Eisbombe
Das Bankett, das seit Monaten akribisch vorbereitet wurde, gilt als Höhepunkt des Staatsbesuchs. Jedes Detail, von der Auswahl der Speisen bis zur Anordnung der Gedecke, unterliegt der persönlichen Prüfung und Genehmigung des Königs. Ein Team von 20 königlichen Köchen zauberte ein exquisites Menü, das auf historischen, unbezahlbaren Porzellansets serviert wurde. Das Menü selbst war traditionell in französischer Sprache verfasst.

Prinzessin Anne und Vizeadmiral Sir Tim Laurence
Prinzessin Anne und Vizeadmiral Sir Tim Laurence(Bild: AP/Aaron Chown)

Serviert wurden unter anderem eine Hampshire-Wasserkresse-Panna-Cotta, eine Ballotine vom Bio-Huhn aus Norfolk sowie eine Vanille-Eisbombe mit einem Kern aus Himbeersorbet aus Kent.

König Charles und Königin Camilla mit Donald und Melania Trump
König Charles und Königin Camilla mit Donald und Melania Trump(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Die Queen begleitete First Lady Melania Trump in den Festsaal.
Die Queen begleitete First Lady Melania Trump in den Festsaal.(Bild: AFP/KEVIN LAMARQUE)
Rupert Murdoch und seine Lebensgefährtin Elena Zhukova
Rupert Murdoch und seine Lebensgefährtin Elena Zhukova(Bild: AFP/EVAN VUCCI)

​Maßgeschneiderter Cocktail
Eine besondere Tradition, die König Charles eingeführt hat, ist die Kreation eines maßgeschneiderten Cocktails für jeden Staatsbesuch. Dieser soll die „besondere Beziehung“ zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Gastland symbolisieren. Für den abstinenten Präsidenten Trump wurde ein alkoholfreies Pendant des Cocktails zur Verfügung gestellt.

Die Gäste lauschen Trumps Rede.
Die Gäste lauschen Trumps Rede.(Bild: AFP/YUI MOK)
König Charles stößt mit Trump auf die gute Freundschaft ihrer Länder an.
König Charles stößt mit Trump auf die gute Freundschaft ihrer Länder an.(Bild: AP/Yui Mok)

Das opulente Arrangement bot Platz für 160 Gäste, die jeweils fünf Gläser an ihrem Gedeck vorfanden. Insgesamt wurden 1.452 Stücke edelster Bestecke sorgfältig von Hand poliert und 139 Kerzen aufgestellt, um die Szenerie in festliches Licht zu tauchen.

Bilder der festlich gedeckten königlichen Tafel in der St. George’s Hall von Windsor Castle:

König lobt Trumps „Engagement“
In seiner Rede hat König Charles das „persönliches Engagement“ von US-Präsident Donald Trump für den Frieden gewürdigt. „Unsere Länder arbeiten zusammen, um wichtige diplomatische Bemühungen zu unterstützen“, sagte der Monarch am Mittwoch bei einem Staatsbankett zu Ehren von Trump auf Schloss Windsor. Zuvor war Trump bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien ein pompöser Empfang bereitet worden. Proteste gegen den Gast aus den USA gab es in London.

An den US-Präsidenten gerichtet sagte Charles III. „nicht zuletzt“ sei es Trumps „persönliches Engagement, Lösungen für einige der unlösbarsten Konflikte der Welt zu finden, um den Frieden zu sichern“.

Prinzessin Kate, Donald Trump, König Charles
Prinzessin Kate, Donald Trump, König Charles(Bild: AP/Yui Mok)
König Charles lobte Trumps Engagement.
König Charles lobte Trumps Engagement.(Bild: AFP/YUI MOK)

Doch nicht alles an diesem Abend verlief ohne Kontroverse. Der Staatsbesuch von Donald Trump wird von Protesten begleitet. Die Abwesenheit des in Ungnade gefallenen Prinzen Andrew, der 2019 an Trumps erstem Staatsbankett teilnahm, war ebenfalls ein deutliches Zeichen für die Veränderungen, die das Königshaus in den letzten sechs Jahren durchlaufen hat.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
